Entel sube dos puestos y queda en la posición siete de las empresas con mejor reputación de Chile

El inicio de la operación comercial de Starlink D2C; el lanzamiento, junto a Desafío Levantemos Chile, del primer centro de operaciones de emergencias (COE) móvil con conexión satelital del país, y la consolidación de la primera versión del Fondo 55+, son algunas de las iniciativas destacadas que reafirman la posición de liderazgo de la compañía y la posicionan en el séptimo lugar.

Entel avanza impulsada por proyectos de alto impacto social y tecnológico. La compañía refuerza así su liderazgo en conectividad, sostenibilidad y experiencia de clientes en Chile. CEDIDA.

Entel sigue liderando en reconocimientos, esta vez subiendo dos puestos en el prestigioso ranking de reputación corporativa Merco Empresas 2025, donde se mantiene en el Top 10 de las 100 empresas con mejor reputación de Chile y como líder indiscutido en la industria de las telecomunicaciones.

“Es clave tener un propósito y nosotros entendemos que nuestro rol es esencial para las personas y va más allá de nuestro negocio. Empatizamos con las comunidades y personas sobre la necesidad de la conectividad y buscamos permanentemente dar el mejor servicio y acercar la tecnología para mejorar sus vidas”, afirmó el CEO de Entel, Antonio Büchi durante el panel de Merco en el que participó junto a Alan Meyer, CEO de Mercado Libre y Yanet Awad, directora de la Viña Concha y Toro.



Algunas de las iniciativas destacadas de la compañía durante 2025 fue el desarrollo de su Fondo 55+, que ha impactado a más de 6 mil personas mayores en siete comunas del país, y en el lanzamiento del primer centro de operaciones de emergencias (COE) móvil en colaboración con Desafío Levantemos Chile.

“Aquí hay un trabajo consciente y consistente para atender las necesidades de todos nuestros públicos de interés con los diferentes servicios, proyectos e iniciativas que estamos lanzando y realizando en Entel. Escuchar a todos nuestros stakeholders nos ha permitido no solo entenderlos mejor, sino que también comunica

os más efectivamente con ellos”, manifestó Antonio Büchi.



En ese sentido es importante resaltar que la metodología del estudio incluye más de 55 mil encuestas realizadas a nivel nacional a diversos stakeholders, tales como consumidores, trabajadores, directivos, representantes sindicales y de Gobierno, asociaciones de consumidores, medios de comunicación, analistas y académicos.

A este reconocimiento, se suman otros que ha recibido Entel durante 2025. En materia de satisfacción de clientes por calidad de servicio, la compañía obtuvo el primer lugar en la categoría “Telefonía Móvil” del Índice Nacional de Satisfacción de Clientes de Procalidad; fue elegida como la mejor empresa de telecomunicaciones de Chile según el estudio Best Consumer Experience (BCX) 2024, efectuado por la consultora IZO; logró el primer lugar en la categoría “Telefonía Móvil” de los Premios Lealtad del Consumidor Alco 2025, que distinguen la excelencia en fidelización y experiencia de clientes; y, por tercer año consecutivo, el estudio Chile 3D 2025, que evalúa la presencia de las marcas en la mente de las personas, nombró a Entel como la telco más valorada del país.

La comunidad financiera también destacó a la empresa con el “Most Honored Company” en el ranking Extel Institutional Investor 2025. Asimismo, Entel se posicionó en el lugar 12 de la industria en el Sustainability Yearbook 2025 del S&P Global; obtuvo el primer lugar en el Índice de Percepción de Sostenibilidad Empresarial 2025 de IPSOS; y se consolidó como el proveedor de telefonía móvil más rápido en Chile, de acuerdo al último informe “Chile Speedtest Connectivity” de Ookla.

“Todas las distinciones obtenidas durante este año nos llenan de orgullo y motivan a seguir acercando lo mejor de la tecnología a las personas para mejorar sus vidas”, concluyó Büchi, quien además mencionó que Merco destacó a la compañía en el Top 10 de los mejores lugares para trabajar y como líder del sector telecomunicaciones en materia de responsabilidad ESG.

