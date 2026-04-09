UNAB lanza plataforma de inteligencia artificial pionera en Chile y la región para acelerar la investigación científica

La iniciativa posiciona a la Universidad Andrés Bello como un actor clave en la incorporación de inteligencia artificial como infraestructura crítica para la investigación. El evento de lanzamiento contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, quien subrayó la necesidad de avanzar en la adopción de estas tecnologías.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) llevó a cabo el lanzamiento oficial de ADA Plataforma de Investigación Acelerada con IA, una iniciativa pionera en Chile y América Latina que busca transformar la forma en que se desarrolla la ciencia, incorporando capacidades avanzadas de datos, computación e inteligencia artificial.

El proyecto —que tiene a Amazon Web Services como partner estratégico— facilitará el acceso a infraestructura tecnológica avanzada y apoyo técnico especializado para la comunidad UNAB, formada por más de 400 investigadores.

Este hito se desarrolló en el Salón Colonial de Campus Casona, en el marco del conversatorio “IA y el Futuro de la Investigación en Chile”. La instancia reunió a autoridades académicas de UNAB y otras universidades nacionales, representantes de AWS, investigadores y actores del ecosistema tecnológico para reflexionar sobre el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo científico y económico del país.

La actividad contó, además, con la presencia de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, quien destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para el futuro del país, subrayando que “tener a una universidad chilena liderando el uso de IA en investigación es un símbolo extremadamente importante”.

En esa línea, enfatizó que la inteligencia artificial no debe entenderse como una herramienta aislada, sino como una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y científico del país.

Plataforma de IA para investigación, una capacidad pionera

En sus palabras de bienvenida, la prorrectora de UNAB, Ana María Pavez, destacó que ADA –cuyo nombre rinde homenaje a Ada Byron, reconocida como la primera programadora de la historia–, es una plataforma que “representa un salto cuantitativo en nuestro desarrollo institucional. Avanzamos desde importantes capacidades en digitalización e investigación, hacia una infraestructura de datos e inteligencia artificial de estándar internacional, con un carácter pionero en Chile”.

“Como universidad, nuestro rol es acompañar a los investigadores, pero también desafiarlos a ir más allá, proveer herramientas de frontera que amplíen sus capacidades, que permitan abrir nuevas interrogantes y que potencien aún más el alcance de su trabajo”, agregó.

La plataforma encarna esa visión institucional, al integrar infraestructura tecnológica, servicios especializados, acompañamiento experto y formación, habilitando el trabajo con grandes volúmenes de datos, el uso de IA, el desarrollo de simulaciones avanzadas y la colaboración interdisciplinaria.

“Esperamos que la plataforma de Inteligencia Artificial ADA sea un espacio de aceleración de la investigación. Lo que busca realmente no es transformar el sentido de la investigación, sino proveer todas las herramientas posibles para que llegue antes y con mayor impacto a la sociedad”, señala Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado.

Elise Servajean, directora de ADA Plataforma de Investigación Acelerada con IA, señaló: “Lo que antes tomaba meses ahora puede tomar horas, y eso es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de investigación acelerada. La idea es que con el tiempo estas capacidades no queden en unos pocos, queremos instalarlas en la universidad y multiplicarlas”.

Inteligencia artificial como motor de desarrollo país

En su intervención, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, relevó la inteligencia artificial como un factor clave para el desarrollo económico, la productividad y la competitividad futura de Chile, enfatizando la necesidad de avanzar con una mirada estratégica, colaborativa y sin sobrerregulación, que frena la innovación.

En ese marco, planteó que la IA debe entenderse como un componente estructural del desarrollo del país, afirmando que “no puede ser considerada de forma aislada, sino que es infraestructura crítica”, destacando así la importancia de iniciativas que articulen al Estado, la academia y el sector productivo con una visión de largo plazo.

Estas materias fueron profundizadas en el conversatorio “IA y el Futuro de la Investigación en Chile” que contó con la participación de John Paul Laverde, principal research specialist de Global Education de Amazon Web Services y Cristóbal Aninat, head of Government Relations de Mercado Libre y director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI).

Moderado por Carolina Torrealba, el conversatorio abordó el rol estratégico de la inteligencia artificial en la transformación de la investigación científica y la economía. Ambos invitados indicaron, desde sus ámbitos de experiencia, que el principal desafío no es solo tecnológico.

John Paul Laverde puso énfasis en la importancia de la educación en el uso de IA, mientras que Cristóbal Aninat se centró en la necesidad de políticas de fomento y cambios a nivel organizacional para avanzar hacia saltos de productividad masivos.

Un ecosistema para acelerar la investigación

En las palabras al cierre del lanzamiento, la gerente regional del Sector Público para el Cono Sur de Amazon Web Services, Lorena Zicker, destacó que “la Universidad Andrés Bello va a ser la primera universidad que va a contar con esta plataforma en América Latina”.

Este es un paso significativo, alineado al proceso de transformación digital que UNAB ha ido desarrollando desde 2019, de la mano de AWS y la Vicerrectoría de Transformación Digital, liderada por Claudia Bascur.

“Creemos firmemente que la tecnología tiene que apoyar en acelerar al máximo la investigación. En ese sentido hemos trabajado muy de cerca con la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado para poner al servicio de ellos las capacidades de cómputo y las capacidades asesoras que permitan despegar y acelerar la investigación en UNAB y en el país”, señaló Bascur.

Desde la perspectiva de los investigadores, esta transformación también implica un cambio significativo en la forma de desarrollar ciencia, al resolver una de las principales brechas en investigación: el acceso a capacidades de cómputo.

“Ahora esto deja de ser un problema de los científicos, y pasa a ser un desafío institucional. Por lo tanto, las herramientas van a estar dispuestas en la mesa para que nosotros podamos simplemente sacar el mayor provecho de esta oportunidad”, señaló Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas.

“Es muy valiosa la iniciativa, la primera a nivel latinoamericano, lo cual nos deja en una muy buena posición”, agregó Danilo González, director del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa.

La etapa inicial de ADA considera una fase piloto de seis meses en la que se trabajará con dos o tres proyectos, elegidos por concurso y pertenecientes a centros o institutos de UNAB. “Esto permitirá validar el funcionamiento de la plataforma y medir su impacto en términos de aceleración y resultados”, señala la directora de la plataforma.

A mediano plazo, se espera que el uso de ADA genere transformaciones en la forma de investigar, en los perfiles académicos y en la producción científica institucional.

“Lo que buscamos es que esta sea una capacidad instalada en la universidad, que se mantenga en el tiempo, que los investigadores se vayan apropiando de estas herramientas, y que esto se traduzca en más colaboración, más y mejor investigación, y con mayor impacto”, concluye Elise Servajean.