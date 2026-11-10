Judith Pardo, la paleontóloga chilena que lleva dos décadas explorando la Patagonia prehistórica

La bióloga repasa su trayectoria en conversación con Mujeres D y los misterios que aún guarda Fiona, el fósil que descubrió hace casi 17 años. “Me acostumbré a trabajar con hombres, pero ahora, siendo mujer, mi revolución es llevar a las chicas a las expediciones”, cuenta.

El glaciar Tyndall ha sido una constante durante casi toda la vida profesional de Judith Pardo (44). A excepción de los años que pasó estudiando en Alemania, la paleontóloga chilena acude periódicamente a este cementerio de ictiosaurios, el más austral y uno de los mejores preservados del planeta.

Estos reptiles marinos, hoy extintos, habitaron Torres del Paine hace 131 millones de años, cuando esta reserva de la biosfera no era el paisaje gélido y montañoso que conocemos hoy. Judith Pardo identificó un fósil de uno de ellos, perfectamente conservado en 2009. Pero era el último día de la expedición. Solo el año siguiente pudo revisitar a esta especie congelada en el tiempo y descubrir entre sus huesos los de otro ictiosaurio. Era una hembra que al momento de su muerte estaba preñada. Recibió el nombre de Fiona, por el color verde que tiñó su esqueleto momentáneamente, antes de la excavación.

Fiona llenó un vacío de 70 millones de años en los registros que se conservan de los ictiosaurios preñados y pese a ello, aún son varias las interrogantes que Judith Pardo pretende desentrañar. En esta conversación con Mujeres D, la bióloga y profesora de la Universidad de Magallanes habla de Fiona y del doble filo que supone que los fósiles estén quedando expuestos por el retroceso de los glaciares, potenciado por el cambio climático.

A solo minutos de hacer su exposición en un congreso científico, Judith Pardo también se anima al otro lado del teléfono por la cantidad de mujeres en el recinto. Es más alta en comparación a los inicios de este siglo, cuando ella estudió. “Durante años fui la única mujer en las campañas. Me acostumbré a trabajar con hombres, pero ahora, siendo mujer, mi revolución es llevar a las chicas a las expediciones. Todas tienen las capacidades y competencias para hacer trabajo en terreno“, cuenta.

Recreación de ictiosaurio. Universidad de Magallanes.

¿Qué preguntas científicas siguen abiertas sobre Fiona, después de todos estos años?

—Cada vez que exploramos más sobre el esqueleto surgen nuevas preguntas. Gracias a la tomografía computarizada que hicimos en Andes Salud, pudimos ver con más detalle el esqueleto que todavía estaba contenido dentro de la roca. La preparación de este fósil es extremadamente compleja, porque la roca es muy dura y densa, por lo que remover los huesos es casi imposible. En ese sentido, la tomografía fue muy útil.

Pudimos descubrir otros aspectos anatómicos: el cráneo completo de la hembra, el cráneo del feto y el feto completo. A partir de eso podemos entender mejor el desarrollo gestacional de estos animales. También podemos comparar las tasas de crecimiento con las de los recién nacidos que hemos encontrado en la localidad.

Hay otros aspectos que todavía no hemos profundizado, como la dieta y las patologías que hemos observado. Por ejemplo, encontramos regurgitalitos dispersos en la zona, que son vómitos fosilizados. Ahí surge la pregunta de si fueron expulsados después de la muerte del animal o si corresponden a un proceso normal de alimentación y posterior expulsión de las partes duras de sus presas.

¿Qué han podido reconstruir sobre el entorno en que vivían Fiona y los demás ictiosaurios?

—Gracias al apoyo de colegas geólogos hemos podido estudiar el tipo de roca y entender el contenido de los distintos niveles. Hemos encontrado diversidad de peces, incluidos peces teleósteos, y también huesos de peces como contenido estomacal. Sabemos que era un ambiente en el que estos animales se alimentaban de peces. También hay ammonites y cefalópodos como los belemnites, que son un tipo de calamar, pero no hemos encontrado restos de estos animales en el contenido estomacal de los ictiosaurios. Al parecer, su dieta estaba basada preferentemente en peces.

Tampoco hemos encontrado otros depredadores en la zona: hasta ahora, solamente ictiosaurios. Eso nos sugiere que, dada la enorme cantidad de alimento disponible y la ausencia de otros depredadores, el sitio pudo haber servido como un refugio al que llegaban a dar a luz a sus crías. No sabemos si lo habitaban constantemente o durante todo el año, pero al parecer llegaban a esta zona para tener a sus crías y después se iban a otros lugares.

Fósil de Fiona.

El retroceso de los glaciares está dejando expuestas nuevas superficies rocosas. ¿Eso ha permitido descubrir más fósiles en la Patagonia?

—Sí. En particular, en la Formación Zapata, en Magallanes, que corresponde al Cretácico Inferior. A través de estudios de circones detríticos, una técnica de análisis realizada en rocas en la Universidad de Texas, determinamos una edad de 131 millones de años para la secuencia. Toda la zona que cubre la Formación Zapata y, hacia el sur de Magallanes, la Formación Yagán, tiene potencial de conservar registros paleontológicos.

Cuando se pierde la masa de hielo, la morrena va siendo limpiada por el viento y queda expuesta la roca consolidada con los esqueletos de los animales. Así, uno puede pasar y verlos directamente, sin tener que excavar.

Estos animales vivieron hace 131 millones de años. Nadaban y daban a luz a sus crías, pero murieron por distintas causas. Entre ellas pudo haber eventos de turbulencia y corrientes provocadas probablemente por terremotos, que generaron avalanchas de sedimentos en el fondo marino. Los ictiosaurios quedaron atrapados, fueron arrastrados al fondo y cubiertos por sedimentos, donde se fosilizaron.

Mucho después, hace unos 10.000 u 11.000 años, llegó el periodo glacial y toda esta zona quedó cubierta de hielo. Cuando el glaciar avanzó, arrastró rocas y otros materiales, incluidas porciones de los huesos de los ictiosaurios. Ahora, con la pérdida de hielo, esos restos están quedando al descubierto. El glaciar también removió una capa externa de los huesos y dejó expuesto el tejido óseo esponjoso. Eso nos permite estudiar la microanatomía de estos animales y establecer aspectos de su desarrollo a partir de ella.

¿El retroceso del glaciar también pone en riesgo la conservación de estos fósiles?

—Sí. El mismo hielo generó fracturas en la roca por su enorme peso y ejerció presión sobre los esqueletos. Ahora que están expuestos, el agua de lluvia se introduce en esas fracturas y los cambios de temperatura entre el día y la noche hacen que la roca se dilate y se contraiga. Así se va fragmentando y el material se destruye. También influyen la humedad y el crecimiento de musgos.

El glaciar es, además, un factor de erosión. En zonas más alejadas ya han crecido pequeños árboles y, en muchos años más, esta zona probablemente volverá a estar cubierta de vegetación. Mientras tanto, los fósiles están expuestos a la erosión del viento y a los cambios de temperatura.

¿Por qué es importante estudiar estos animales que vivieron hace millones de años?

—La paleontología estudia el registro de los animales que vivieron hace millones de años en la Tierra, a través de los fósiles. El estudio de esos animales nos abre ventanas para entender la evolución de lo que somos hoy. También nos ayuda a comprender los procesos ecológicos y las interacciones que ocurrieron en el pasado.

En ese tiempo también hubo cambios climáticos que transformaron los ecosistemas y produjeron transiciones ecológicas. Desde el punto de vista científico, es clave entender esos procesos, porque pueden repetirse. Hoy estamos viviendo otro cambio climático y probablemente volverán a ocurrir procesos que sucedieron hace millones de años, aunque ahora los cambios están ocurriendo mucho más rápido.

Por otro lado, está la valoración de nuestro patrimonio. Esto es parte de nuestra historia, de quienes somos y de quienes fuimos. No es solamente patrimonio de los científicos, sino de toda la comunidad. Por eso el material tiene que estar resguardado en espacios que cuenten con las condiciones para albergarlo y, ojalá, exhibirlo y utilizarlo para enseñar y educar.

¿En qué investigaciones estás trabajando actualmente?

—Tengo un Fondecyt de Iniciación para estudiar estos mismos procesos ecológicos y comparar lo que observamos en el Cretácico Inferior del glaciar Tyndall con lo que encontramos en el Triásico-Jurásico y el Jurásico Medio de las regiones de Atacama y Antofagasta. También hemos encontrado especímenes en esas zonas y, de hecho, ahora estoy presentando una conferencia sobre un hallazgo de Antofagasta.

El norte de Chile tiene una gran diversidad fosilífera. En cuanto a los reptiles marinos, que es lo que estudio, en localidades como Pan de Azúcar y Caracoles hemos encontrado animales que son piezas clave para entender la dispersión de estos organismos desde el hemisferio norte hacia el sur, además de su evolución y adaptación a estos nuevos ecosistemas.

Te fuiste a estudiar a Alemania hace años. ¿Qué limitaciones tenía entonces Chile para desarrollar la investigación paleontológica y cuánto ha avanzado el país desde que comenzaste tu carrera?

—Ahora es maravilloso, porque es posible desarrollar esa investigación en Chile. Yo me fui porque en esos años no había laboratorios de paleontología. La Asociación Chilena de Paleontología se había creado justo el mes en que me fui y varias de las personas destacadas que trabajaban en esta área estaban haciendo sus doctorados en el extranjero. La única forma de especializarme era irme y llevar el material para trabajarlo afuera.

Cuando terminé, trajimos de regreso todo ese material, con un permiso del Consejo de Monumentos Nacionales, y después hicimos una exhibición de las piezas en el Instituto Antártico Chileno. Durante el tiempo que estuve viviendo en Alemania, donde también hice mi postdoctorado, en Chile se fueron formando varios laboratorios de paleontología, precisamente para que los fósiles pudieran estudiarse acá.

También se amplió la diversidad de temas. Ya no se hace solamente taxonomía, que es el reconocimiento de especies, sino que hay estudios más específicos de paleobiología, biomecánica e incluso fisiología de animales extintos. La Asociación Chilena de Paleontología ha crecido y ahora tenemos congresos nacionales, cuando antes había simposios. En el congreso de Copiapó, hace dos años, participaron más de 300 personas, la mayoría estudiantes.

Se nota que están llegando nuevas generaciones a investigar, y eso es lo que uno quiere: que sigan creciendo los laboratorios y que los hallazgos contribuyan a generar identidad territorial. Es importante que las comunidades se identifiquen con sus descubrimientos y con su protección. Eso también fomenta el turismo y la educación.

¿Qué hace falta para que esa investigación siga creciendo?

—Naturalmente, dinero para investigar. Muchos de los trabajos que se presentan en congresos son de consultoras que tienen que hacer líneas de base para el sistema de evaluación ambiental. Como son apasionados de la investigación, también estudian las piezas, pero ese trabajo de consultoría tiene sus límites.

En la academia también se necesitan fondos para desarrollar proyectos. Generalmente duran tres años y hay que financiar las salidas a terreno, a los investigadores, contratar estudiantes o contar con apoyo externo. Después de esos tres años los proyectos se acaban y hay que esperar para postular a otros fondos. Es difícil continuar una investigación con proyectos que funcionan a ese ritmo.

¿Ha cambiado la participación de las mujeres en las expediciones paleontológicas desde que comenzaste? ¿Cómo ha sido desenvolverte en un área que antes era más masculina?

—En el pasado era totalmente distinto. Ahora veo más mujeres; de hecho, en este mismo congreso hay muchas trabajando en investigación paleontológica. En mis campañas también impulso esa participación, aunque se ha dado de manera natural: las chicas llegan a trabajar conmigo y vamos a terreno. Mis campañas siempre han tenido mayoría de mujeres y eso es muy bonito.

En terreno es diferente porque naturalmente no tenemos las mismas capacidades físicas. Uno puede ir al gimnasio y levantar pesas, pero no tiene la misma fuerza que un hombre. Sin embargo, en nuestras campañas hemos tenido que levantar piezas grandes y lo hacemos entre varias. Quizás dos hombres podrían levantar una pieza, pero nosotras somos cuatro y también podemos hacerlo. Es el trabajo colaborativo y en equipo el que da resultado.

Cuando empecé, durante años fui la única mujer en las campañas. Me acostumbré a trabajar con hombres, pero ahora, siendo mujer, mi revolución es llevar a las chicas a las expediciones. Todas tienen las capacidades y competencias para hacer trabajo en terreno, sobre todo en localidades remotas, que son complejas.

¿Tienes algún referente en paleontología?

—Tengo varios, pero uno histórico es Mary Anning, la paleontóloga inglesa. Ella era de Lyme Regis, en el sur de Inglaterra, y vivió entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su familia era muy pobre y salían a buscar fósiles para venderlos. Ella los preparaba y, aunque no tenía educación formal, una amiga de mejor posición social le llevaba libros para que pudiera estudiar anatomía.

Así descubrió, junto con su hermano, uno de los primeros ictiosaurios conocidos. Ella lo preparó y tuvo que venderlo porque tampoco tenía dinero. Siento que hay un paralelismo: ella venía de un pueblo frío, de una zona alejada, y yo vengo de Porvenir, de Tierra del Fuego. Tengo mucha identidad con ella, con esa forma de ser tosca y ruda en terreno.