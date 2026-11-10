Los sectores de la Ruta 5 Norte y Sur con cortes por el paro de camioneros

Las movilizaciones se concretaron después de que el Gobierno anunció nuevas medidas para contener las próximas alzas de los combustibles.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Agrupaciones de camioneros mantienen cortes en diversos sectores de la Ruta 5 Norte y Sur, como una forma de presionar al Gobierno ante el aumento de precio de los combustibles.

A partir de las 00:00 horas de este martes 10 de noviembre, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte comenzó su movilización en la Región de Tarapacá.

Allí, los transportistas interrumpieron el tránsito en la Ruta 5 Norte en la comuna de Pozo Almonte, pero también lo hicieron en la Ruta A-65.

De esta forma, los camioneros cortaron la vía de conexión con las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, junto con el camino para trasladarse hacia diversas faenas mineras.

Cortes de camioneros afectan además a la Ruta 5 Sur

En tanto, desde la noche del lunes, camioneros también mantienen cortada la Ruta 5 Sur a la altura de Los Ángeles.

La manifestación de los transportistas se ubica en el sector Huaqui, a la altura del kilómetro 491 de la mencionada carretera, en la salida norte de la ciudad, según informó radio Biobío.

De acuerdo con lo expresado por los dirigentes del gremio, las movilizaciones buscan demostrar la molestia de las bases ante el alza sostenida en el precio del diésel, a lo que se suma el incremento de los costos operacionales y el hecho de que no se han reajustado las tarifas de los fletes.

Los paros de los camioneros en la Ruta 5 Norte y Sur se concretaron después de que el Gobierno anunció nuevas medidas para contener las próximas alzas de los combustibles.