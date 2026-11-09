Daniel Mas destaca modelo tributario de Paraguay: “Ha sido un buen ejemplo en atracción de inversiones”

El biministro de Economía y Minería descartó que la falta de regulación financiera sea la causante de irregularidades como las ocurridas con Ueno Bank.

AGENCIA UNO

Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, aseveró que Paraguay es un modelo en materia económica y que su política tributaria resulta atractiva para las inversiones, considerándola un referente regional.

En entrevista con radio ADN, Mas aseveró que “el modelo desde la perspectiva tributaria ha sido un modelo atractivo, ha atraído inversión. De hecho, hay muchos empresarios chilenos que se fueron, me tocó estar en varias reuniones pidiendo antecedentes de cómo hacerlo”.

El secretario de Estado además evitó vincular el modelo tributario paraguayo con la caída del presidente Santiago Peña, quien fue detenido por su eventual participación en el descalabro financiero provocado por Ueno Bank.

“Otra cosa son los delitos o los probables delitos que haya cometido el presidente, que no tienen por qué opacar a un modelo paraguayo que en su momento ha sido exitoso”, sostuvo.

En esta línea, Daniel Mas reiteró que Paraguay “ha sido atractivo en atraer inversiones y ha echado a andar una economía que es un país bien pequeñito respecto a todas las cifras de la región”.

Mas además descartó que la flexibilidad regulatoria y la falta de controles provoquen situaciones como las que enfrenta Ueno Bank.

“No lo veo así. Volvemos al tema de Codelco. Si es que hay alguien que quiere engañar el sistema, lo va engañar regulado o no regulado”, argumentó el titular de Economía, que recalcó que Paraguay “ha sido un buen ejemplo en atracción de inversiones”.