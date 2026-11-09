Sergio Pérez y Juan Araya defienden medidas de Kast por alza de bencinas y advierten a camioneros movilizados

“Nosotros empatizamos con los colegas, pero cada persona o cada dirigente es responsable de lo que dice y de lo que hace”, indicaron los dirigentes.

AGENCIA UNO

Sergio Pérez y Juan Araya, máximos dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), destacaron las medidas anunciadas por La Moneda para enfrentar las nuevas alzas en el precio de las bencinas, tomando distancia de los camioneros movilizados en diversos puntos del país.

Los dirigentes hicieron eco del anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast de presentar un proyecto para limitar las próximas alzas de los combustibles en $20 por litro por los próximos 90 días.

Junto con ello, Pérez y Araya indicaron que presentarán al Congreso la Ley del Transporte y la Ley de Pesaje, con la cual buscan incorporar el valor del diésel al tarifario de manera automática, regular el tiempo de espera en faenas y reasignación de multas por sobrepeso.

Sergio Pérez declaró a 24 Horas que “estamos bastante conformes con las medidas anunciadas por el Gobierno y el trabajo gremial que hemos hecho ambas confederaciones”.

En tanto, tomó distancia de las paralizaciones convocadas por diversas asociaciones de camioneros en el norte y sur del país, explicando que “nuestras confederaciones, primero para hacer una movilización o lo que sea, consultan a las bases y nosotros, las bases son soberanas y nos dirán el camino a seguir (…) Nosotros empatizamos con los colegas, pero cada persona o cada dirigente es responsable de lo que dice y de lo que hace. Esperamos resolver con urgencia esta grave situación. Sabemos que la situación del diésel es un problema mundial y que le ha afectado grandemente a Chile”.

Por su parte, Juan Araya instó a mantener el diálogo con el Gobierno, junto con detallar que llevarán a cabo una reunión en Concepción para tomar una postura definitiva frente a los diversos llamados a paralización.