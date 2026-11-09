Gobierno coordina medidas preventivas ante evento meteorológico previsto entre Valparaíso y Maule

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se mantiene vigente la probabilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y Maule, especialmente en zonas de valle, precordillera y cordillera.

AGENCIA UNO

La Subsecretaría del Interior, junto a Senapred y los organismos técnicos competentes, reforzó las acciones de preparación y coordinación ante el evento meteorológico que se proyecta desde esta tarde y hasta la madrugada del martes entre las regiones de Valparaíso y Maule, el cual contempla probabilidad de tormentas eléctricas, precipitaciones y posibles granizos en distintos sectores de la zona centro del país.

Para ello se realizó una mesa técnica con conexión a las regiones comprendidas entre Valparaíso y Maule, con el objetivo de revisar el último pronóstico entregado por la Dirección Meteorológica de Chile y evaluar las medidas de preparación implementadas por los distintos integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, declaró que “estamos monitoreando y coordinando las acciones necesarias para enfrentar el evento meteorológico que se desarrollará desde esta tarde hasta la madrugada del martes entre las regiones de Valparaíso y Maule. Tenemos pronóstico de tormentas eléctricas, precipitaciones que podrían alcanzar los 20 milímetros en sectores de precordillera y 15 milímetros en sectores del Valle. Por eso, hemos reforzado la preparación del sistema de emergencia, con equipos desplegados en terreno con especial atención en los puntos críticos”.

“Nuestro foco es anticiparnos a los riesgos, proteger a las personas y asegurar una respuesta oportuna y coordinada. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades”, aseguró.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se mantiene vigente la probabilidad de tormentas eléctricas entre las regiones de Valparaíso y Maule, especialmente en zonas de valle, precordillera y cordillera. Estas condiciones están asociadas al desarrollo de una baja segregada que también provocará precipitaciones de intensidad normal a moderada, concentradas en un corto período de tiempo durante la noche, principalmente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Por su parte, Sernageomin informó que el peligro de remociones en masa se mantiene en nivel moderado para sectores de precordillera y cordillera, mientras que en los sectores de valle la condición es considerada baja.

Las autoridades también advirtieron que las precipitaciones se desarrollarán con una isoterma más alta que la línea de nieve, condición que podría generar deshielos y aumentos de caudal en cursos de agua. Por ello, se llamó a la población a adoptar medidas preventivas, mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y seguir las instrucciones que pudieran emitir las autoridades en caso de ser necesaria alguna evacuación preventiva.