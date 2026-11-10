“Me citaron porque…”: Carlos Palacios declaró en calidad de imputado en causa por tráfico de drogas

El abogado del futbolista, Felipe Moraga, dijo para el fiscal su representado “no se encuentra formalizado” ni sujeto “a medidas cautelares”.

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El futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios, prestó declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI) en calidad de imputado en la causa por tráfico de drogas que mantiene a su suegro en prisión preventiva.

Así lo confirmó el abogado del exjugador de Colo Colo, Felipe Moraga, quien ratificó que “la citación que hace el fiscal, la hace en calidad de imputado”.

A continuación, el profesional precisó que “para el fiscal está imputado, pero no se encuentra formalizado, no se encuentra sujeto a medidas cautelares“.

Reveló también que el persecutor los citó “para que explicara esta situación del auto incautado y trajera la documentación necesaria para acreditar cómo lo adquirió, en qué condiciones está el vehículo en Chile y evaluar la posibilidad de que se lo devuelvan”.

En la ocasión, el abogado descartó que Carlos Palacios haya participado en el hecho que llevó a la detención de su suegro.

Lo que dijo Carlos Palacios tras declarar ante la PDI

Carlos Palacios llegó el sábado a Santiago y el domingo asistió al estadio en Chillán para ver el partido en el que Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera.

Ese día, durante la transmisión televisiva del partido, se observó al futbolista en las tribunas, lo que corroboró que estaba en el país.

Precisamente a esa situación apuntó el volante de Boca Juniors en las escuetas palabras que dirigió a la prensa cuando llegó a prestar declaración ante la policía civil.

Consultado por las circunstancias en las que se produjo su citación a declarar, Carlos Palacios dijo que aquello ocurrió “porque vine a ver el partido de ayer“.

Sebastián Soto Guerra, suegro de Carlos Palacios, permanece detenido tras el operativo que permitió incautar más de 1.400 kilos de droga.

De acuerdo con los antecedentes, Soto Guerra hacía uso de un vehículo a nombre del futbolista para trasladar drogas.