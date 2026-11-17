¿Qué historia de su vida le gustaría contarle alguna vez a sus nietos? Esta pregunta terminó empujando a la directora ejecutiva de Mujer Impacta a convertir una inquietud en un proyecto que hoy ayuda a las emprendedoras a dejar huella.

María Paz Tagle Letelier lleva más de 10 años dedicada a encontrar historias de mujeres que están transformando comunidades mediante sus emprendimientos. Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Mujer Impacta, convirtió una idea que nació durante un viaje a Estados Unidos en una organización que busca premiar esas iniciativas, conectarlas entre sí y ayudarlas a crecer.

La primera versión del premio Mujer Impacta se realizó en 2013 y distinguió a cinco mujeres. Las historias que han pasado por él dan cuenta de la diversidad de causas que aborda la fundación: en su primera edición premió a Sandra Ponce, una mujer que comenzó barriendo las calles de San Ramón para que su hija pudiera jugar tranquila y que terminó movilizando a sus vecinos a hacer lo mismo. La última versión, realizada en 2025, tuvo a diez ganadoras con labores que iban desde mejorar la calidad de vida de adultos mayores, acercar la astronomía a los niños hasta apoyar la reinserción laboral de mujeres privadas de libertad.

“La mayoría agradece haber sido vista”, cuenta María Paz Tagle a Mujeres D sobre las emprendedoras que llegan a la fundación. Profesora de educación básica y exasesora del Sernam —hoy Sernameg— cuenta cómo llegó a fundar Mujer Impacta y los aprendizajes de más de una década rodeada de lideresas.

— Mujer Impacta abarca distintas áreas: identificar historias, reconocer a mujeres, capacitarlas y conectarlas con empresas. ¿Cuál es el principal propósito que articula todas estas iniciativas?

— Para mí todo esto es como un círculo. Partimos con el premio, que nos permite conectarnos con personas y empresas para descubrir a mujeres emprendedoras sociales y reconocer el trabajo y el aporte positivo que entregan al país. Después de reconocerlas, necesitamos entregarles herramientas de crecimiento. Ahí están las mentorías que nos ofrecen empresas y las mismas emprendedoras, para apoyar a las diez ganadoras de cada año y enseñarles cómo funciona la red.

También están las Conversaciones Impacta, donde aprenden a contar su historia, hablar de sus iniciativas y relacionarse con empresas y personas para mostrar el trabajo que hacen y cómo impactan a la sociedad. Hoy, además, estamos desarrollando una nueva iniciativa en alianza con una gran empresa: conectar los problemas de las compañías con las soluciones que entrega el mundo social. La idea es mostrar el valor de esas organizaciones y ofrecer soluciones concretas y probadas a empresas que necesitan cumplir compromisos con sus clientes, trabajadores o accionistas.

— ¿Qué experiencias han influido en tu manera de entender el liderazgo?

— He aprendido mucho al conocer a esta cantidad impactante de mujeres. Cada una, sin darse cuenta, es una líder impresionante en su región, en su comunidad y en sus distintas áreas, como la salud o la educación. Muchas parten de una historia personal, pero son tan líderes que deciden compartir esa experiencia y entregársela a otros.

Muchas tenían historias dolorosas, vivencias duras y carencias económicas o de herramientas. Sin embargo, han logrado hacer crecer sus equipos e iniciativas, conseguir el compromiso de otras personas y avanzar sin buscar reconocimiento ni aprobación.

He aprendido que liderar es empoderarte, creer, tener un foco claro y saber trabajar con un equipo en el que puedas confiar. También significa entender la responsabilidad de cada persona y soltar, porque muchas veces a los líderes nos cuesta hacerlo. Otra cosa que he aprendido de ellas es la alegría. A pesar de sus historias, sonríen, confían y avanzan. Creo que eso también es importante en un líder: la cercanía y la capacidad de compartir.

— El número de postulaciones a Mujer Impacta ha crecido a lo largo de los años. ¿A qué atribuyes ese aumento y qué dice sobre el reconocimiento del emprendimiento social femenino en Chile?

— Cuando partimos, era un espacio donde no se reconocía a nadie. Fuimos las primeras en reconocer al mundo social, especialmente a las mujeres que trabajan en ese ámbito. Quisimos hacerlo porque era una forma de dar valor y posicionar lo que hacen.

Creo que el llamado que hacemos, la forma en que lo transmitimos a los jurados, las empresas comprometidas y los medios de comunicación que nos apoyan ha sido importante para que más personas valoren este reconocimiento.

Últimamente, además, tuvimos el generoso aporte de varias empresas tecnológicas que nos ayudaron a implementar un chatbot y utilizar inteligencia artificial. Antes teníamos un formulario y para muchas personas de regiones o pueblos pequeños era más complicado postular, porque no tenían conexión a internet, computador o los conocimientos para completar respuestas extensas y subir fotografías.

— ¿Cómo ha evolucionado la relación entre las empresas y las organizaciones sociales? ¿Qué aspectos todavía están pendientes?

— Hay empresas maravillosas que están con nosotros desde que partimos y a las que les agradecemos profundamente su compromiso. Otras han ido cambiando su forma de mirar el mundo social y han vuelto a interesarse por los temas de la mujer y las iniciativas sociales.

Pero creo que todavía falta mucho. Hay que entender lo que significa la solución que cada una de estas organizaciones ha creado. Todavía nos miramos como algo lindo: la gente dice «qué bonito lo que hace», pero es mucho más que eso. Es importante, necesario y vital.

Si no hubiese personas preocupadas de integrar a los adultos mayores, enseñarles y darles espacios, habría mucha más soledad, depresión y suicidio. Si no existieran quienes trabajan con personas privadas de libertad para reinsertarlas y empoderarlas, tendríamos más delincuencia, personas sin trabajo y hambre.

Lo mismo ocurre con quienes se preocupan de niños en situación de abandono, de entregar educación o de proteger los espacios comunitarios. Hace mucho tiempo escribí una carta que decía: «¿Qué pasaría si todas estas organizaciones sociales paran por un día?». Sería tan grave como lo que estamos viviendo hoy con el paro de los camioneros.

Falta entender y dar más valor a lo que hace una organización social. También queremos explicar qué significa ser filántropo. Muchas veces creemos que tiene que ser solamente una empresa que entrega dinero o una persona con un capital financiero importante. Pero todos deberíamos ser filántropos, ya sea aportando cinco o diez mil pesos de nuestro sueldo, entregando conocimientos, tiempo o participando en un voluntariado comprometido.

— En cuanto al vínculo con el Estado, ¿qué cambios consideras prioritarios para facilitar el trabajo de las organizaciones sociales?

— Nosotros entregamos una propuesta a fines del año pasado y nuevamente a principios de este año para que sean más fáciles y rápidos los trámites legales que se realizan con el Estado.

La burocracia nos hace perder mucho tiempo y termina entrampando soluciones que son vitales. Esa burocracia puede hacer que un enfermo no consiga espacio en un hospital, que un niño no pueda seguir educándose o que una persona privada de libertad esté años esperando una sentencia. Nos encantaría que esas propuestas fueran vistas más rápido y pudiéramos ayudar a solucionar problemas urgentes.

En cuanto a las empresas, estamos lanzando una alianza para que puedan trabajar sus compromisos y metas anuales con emprendedoras que hemos reconocido como Mujeres Impacta. Así no solamente ayudaremos a las emprendedoras sociales, sino que ellas también podrán aportar soluciones a las empresas. Estamos partiendo con un piloto.

— Has manifestado tu interés en llevar Mujer Impacta a otros países de Latinoamérica. ¿Qué posibilidades ves de concretar ese proyecto?

— Primero hay que posicionarse más en nuestro país. Nos encantaría llevar el premio a países donde están algunas de las empresas que nos apoyan. Los más cercanos son Perú, Colombia y Brasil.

También queremos llegar a lugares donde, como nos pasó un poco a nosotros cuando partimos, las mujeres tienen poca visibilidad, poco reconocimiento y pocos espacios para sentir que las están mirando y les están dando una mano.

Algo que me impacta mucho es que la mayoría de las mujeres que postulan agradece haber sido vista. Son muy pocas, diría que un 10%, las que preguntan en qué consiste el premio o buscan capital para seguir trabajando. La mayoría agradece el reconocimiento y, sobre todo, después disfruta sentir que pertenece a algo.

— En una entrevista anterior planteaste una pregunta personal: qué historia te gustaría contarles a tus nietos. ¿Qué historias te gustaría transmitirles a partir de tu experiencia con Mujer Impacta?

— Acabo de ser abuela. Tengo una nieta de siete meses que se llama Clara y espero que algún día me pregunte por este trabajo. He conocido tantas historias que podría pasar días, semanas o años contando las experiencias de personas maravillosas que viven en nuestro país.

Cuando decidí partir Mujer Impacta y buscar historias de mujeres, pensé que en Chile no había. Venía de un congreso fuera del país, en Estados Unidos, y me pregunté dónde estaban esas mujeres, porque las que conocía eran las que aparecían en los libros de historia. Después lanzamos el premio en 2013 y nos llegaron 600 historias, lloré, me reí y me pregunté: «Guau, qué increíble, ¿dónde estaban? ¿Cómo nadie ha contado y ha conocido a todas estas personas?».

Creo que tengo miles de historias que contarle a mi Clara. Mi familia también ha sido un pilar importantísimo en este trabajo, porque hay días en que uno se pregunta si tendrá que bajar la cortina o seguir. Por suerte, hay personas y empresas que son importantes y a las que aplaudo todos los días.

— Si tuvieras que definir tu labor en Mujer Impacta, ¿cómo describirías el rol que has construido durante estos años?

— Nosotros partimos queriendo descubrir para aplaudir . Nuestra primera intención era encontrar a esas mujeres que, a pesar de sus dolores y experiencias difíciles, siguen trabajando sin pensar en un sueldo, un aplauso ni nada.

Aplaudirlas fue nuestra primera forma de decirles gracias por lo que hacen. Pero después dijimos: «No basta con aplaudir? Tenemos que apoyarlas también». Por eso creamos la red y comenzamos a entregar herramientas, generar oportunidades y darles visibilidad en los medios de comunicación.

Hoy seguimos teniendo como base descubrirlas, aplaudirlas y visibilizarlas, pero decidimos que también hay que apoyarlas con algo concreto. Por eso estamos desarrollando esta nueva alianza.

También es muy importante contar sus historias, porque de esa forma podemos inspirar a niños, jóvenes y adultos. Puedes ser empresario, presidente, ministro, juez, profesor, basurero o costurera, pero siempre tienes que saber que algo tuyo aporte a la comunidad y a tu país. Ahí está tu huella, lo que vas a dejar y tu historia para otros. Porque al final eso es lo que uno se lleva.