El proceso se extenderá hasta el 4 de diciembre e incluirá ejercicios de comprensión y lectura en voz alta.

La Agencia de Calidad de la Educación inició este lunes el despliegue de Impulso Lector 2026, una inédita evaluación nacional que medirá las habilidades de comprensión y fluidez lectora de más de 278 mil estudiantes de segundo básico en todo Chile.

El proceso se extenderá hasta el 4 de diciembre y busca detectar tempranamente dificultades de aprendizaje para orientar los apoyos pedagógicos durante los primeros años de escolaridad.

La iniciativa forma parte del programa Chile Aprende y Avanza y fue presentada en la Escuela República de El Líbano, en la comuna de Santiago, con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; y el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez.

Impulso Lector 2026: más de 278 mil estudiantes de segundo básico serán evaluados en Chile

Sobre el objetivo de esta herramienta, la ministra sostuvo: “No podemos esperar hasta que un estudiante lleve varios años de escolaridad para descubrir que tiene dificultades para leer. Con Impulso Lector estamos dando un paso fundamental: conocer a tiempo cómo están aprendiendo nuestros niños y entregar información que permita apoyarlos cuando todavía estamos en una etapa decisiva de su formación”.

Entre las novedades de la evaluación destaca la incorporación de una actividad individual de lectura en voz alta, que permitirá medir la velocidad, precisión y expresión de los estudiantes.

Asimismo, el instrumento considera habilidades precursoras, como conciencia fonológica, decodificación y vocabulario, además de comprensión oral y lectura de textos literarios y no literarios. De esta manera, se podrán identificar distintas necesidades: desde alumnos que reconocen palabras, pero tienen problemas para comprenderlas, hasta quienes entienden un relato al escucharlo, aunque todavía requieren desarrollar mayor fluidez al leer.

La aplicación contempla dos jornadas por curso. Durante la primera se abordarán las habilidades iniciales vinculadas al aprendizaje lector, mientras que en la segunda se realizarán ejercicios de comprensión y lectura en voz alta, cuya grabación será evaluada posteriormente.

El despliegue considera el trabajo de más de 7.000 examinadores y distintas fechas entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre.

Al respecto, el subsecretario Daniel Rodríguez señaló que “lo que estamos haciendo es enfrentar un problema que el sistema educativo conoce hace tiempo, pero respecto del cual necesitamos mejor información para actuar oportunamente. La lectura es una habilidad fundamental y no podemos esperar hasta 4° básico para descubrir que un niño tiene dificultades. Impulso Lector nos permitirá identificar tempranamente esas brechas y orientar los apoyos que necesitan los estudiantes”.

Desde la Agencia de Calidad recalcaron que la evaluación tiene un carácter diagnóstico y no contempla calificaciones para los alumnos ni consecuencias para los establecimientos. En esa línea, Gino Cortez explicó que “no queremos que esta evaluación termine en un resultado o en una cifra. Queremos que sea información útil para los profesores, que les permita identificar fortalezas, reconocer dificultades y tomar mejores decisiones pedagógicas”.

Además, llamó a las familias a que los niños participen con tranquilidad, ya que el propósito es conocer sus avances y detectar qué apoyos necesitan para continuar desarrollando sus habilidades lectoras.