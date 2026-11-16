La subasta online se realizará este miércoles 18 de noviembre e incluye 68 lotes de distintas marcas y años.

Una subasta de 68 lotes, que incluye vehículos, camionetas, motocicletas e incluso ambulancias, se realizará este miércoles 18 de noviembre a través de la plataforma Central Remates.

Entre los vehículos disponibles figuran unidades asociadas a la Municipalidad de Providencia, la Mutual de Seguridad y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), además de bienes provenientes de causas judiciales y particulares. Para participar será necesario entregar una garantía de $500 mil.

Subasta de vehículos tendrá autos desde $900 mil

El catálogo contempla modelos de distintas marcas y años, entre ellos un Suzuki Jimny 2018, una Toyota Hilux 2014, un Volkswagen Gol 2019, un Chevrolet Prisma 2017 y un Chery Tiggo 2 de 2021. También aparecen dos ambulancias Mercedes-Benz Vito, de 2012 y 2013, junto con motocicletas de marcas como Yamaha, Honda, Suzuki, Bajaj y Keeway.

En cuanto a los precios de partida, algunas de las alternativas más económicas corresponden a una SsangYong Actyon Sport 2011, con una oferta mínima de $900 mil, y un Chevrolet Sail 2017, desde $1,9 millones. En tanto, entre los modelos de mayor valor figuran una Toyota Hilux 2014, cuyo mínimo alcanza los $8,6 millones; un Mazda New CX3 2021, desde $8,5 millones, y una Toyota Hilux SR 2015, que comienza en $9,6 millones.

La subasta comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará de manera online mediante el sitio de Central Remates. Antes de la jornada, los interesados podrán revisar los vehículos en exhibiciones presenciales programadas para este lunes y martes en distintos horarios, en dependencias ubicadas en Santiago y La Reina. El catálogo completo, con fotografías y antecedentes de cada lote, está disponible en la plataforma de la organización.

Para habilitar la participación, los interesados deberán pagar una garantía de seriedad de la oferta de $500 mil y enviar el comprobante de transferencia junto con sus datos bancarios al correo papremates@gmail.com.

El plazo vence a las 11:00 horas del miércoles, una hora antes del inicio. Una vez validado el depósito, recibirán las credenciales para ingresar a la subasta, cuya sala virtual estará disponible desde aproximadamente las 11:30 horas. Si una persona no se adjudica ningún lote, el dinero será devuelto a la cuenta informada, aunque el proceso no es inmediato.