El organismo advirtió que un deterioro pronunciado del escenario macrofinanciero podría elevar la deuda en riesgo.

El Banco Central de Chile advirtió un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y las empresas, en un escenario marcado por el debilitamiento del empleo y las ventas.

Así lo expuso el Consejo de la entidad en su reunión de política financiera del segundo semestre de 2026, instancia en la que también alertó sobre los riesgos para la estabilidad financiera global y la creciente exposición del sistema financiero a amenazas de ciberseguridad.

Banco Central alerta por aumento de la deuda en riesgo de hogares y empresas

De acuerdo con el organismo, “ante un eventual deterioro pronunciado del entorno macrofinanciero, la deuda en riesgo de hogares y empresas sería algo mayor que en el ejercicio previo”.

Asimismo, señaló que el mercado financiero local ha seguido la evolución de sus pares externos y presenta condiciones financieras más estrechas.

Entre los principales factores de preocupación, el Banco Central mencionó las altas valoraciones de activos riesgosos, el creciente endeudamiento del sector vinculado a la inteligencia artificial (IA), las tensiones geopolíticas y el elevado endeudamiento fiscal.

Según el comunicado, “la materialización de un shock, o la combinación de ellos, podría disminuir el apetito por riesgo en los mercados financieros globales y acentuar abruptamente el estrechamiento de las condiciones financieras que se ha producido en los últimos meses”. A estos elementos se suma “la preocupación por la exposición del sistema financiero a crecientes riesgos de ciberseguridad”.

En cuanto al crédito, la entidad indicó que los créditos de consumo, vivienda y comerciales han registrado un crecimiento acotado, en línea con el desempeño de la economía. No obstante, destacó que, según la Encuesta de Crédito Bancario, se detuvo el deterioro de la demanda por financiamiento de las grandes empresas y se observa una mejora en los demás componentes.

Además, sostuvo que no existen antecedentes que indiquen que el capital de los bancos esté limitando la entrega de créditos.

Pese a este escenario, el Consejo afirmó que la banca mantiene niveles de capital que le permitirían enfrentar un escenario de tensión severo, junto con condiciones de financiamiento estables y una rentabilidad superior a sus promedios históricos.

En ese contexto, resolvió mantener la convergencia del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) hacia su nivel neutral, equivalente al 1% de los activos ponderados por riesgo (APR), que será exigible en un plazo de 24 meses desde la reunión del 18 de mayo de 2026. La próxima reunión de política financiera se realizará el 17 y 18 de mayo de 2027.