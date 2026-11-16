La propuesta del Ejecutivo es parte del acuerdo alcanzado con los camioneros para deponer su paralización.

AGENCIA UNO

El Senado despachó a ley el proyecto presentado por La Moneda para congelar los precios de los combustibles y frenar el alza del diésel, como parte del acuerdo alcanzado con los camioneros para deponer su paro.

En concreto, la propuesta considera reducir el alza de precio de la semana pasada en $40 y para el diésel, además, una reducción adicional de $100 por litro.

La medida en general -y todas aquellas materias que no fueron objeto de indicaciones, ni solicitudes de votaciones separadas- fueron respaldadas por unanimidad; mientras que se declararon inadmisibles una serie de indicaciones.

Asimismo, se solicitaron votaciones separadas para una serie de artículos, entre otros, lo referido a los tramos de recuperación, cuestionando el beneficio para los grandes contribuyentes; al igual que las focalizaciones.

Con todo, la iniciativa establece techos temporales a los precios de las gasolinas y del petróleo diésel hasta abril de 2027, revirtiendo alzas recientes para proteger los “presupuestos familiares y las actividades productivas”.

Junto con ello, se modifica el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.

Sobre el financiamiento fiscal requerido para implementar estas medidas excepcionales el mensaje precisa que provendrá de los activos del Tesoro Público, garantizando la “sostenibilidad de las finanzas del Estado”.

Proyecto de congelamiento de los combustibles

La iniciativa propone contención y techo máximo en el precio de los combustibles, fijando límites tarifarios superiores hasta el 7 de abril de 2027. Para las gasolinas automotrices, el valor combinado del precio base y la componente variable no podrá superar el nivel vigente al 5 de noviembre de 2026.

Para el petróleo diésel, se revierte el alza previa y se establece un techo tarifario equivalente al precio del 5 de noviembre de 2026, menos $100 pesos por litro. Durante este período se suspende la cláusula de ajuste del artículo 4° de la Ley N° 20.765.

Incluye una escala de recuperación del impuesto específico al diésel. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027, se establece la siguiente escala de reintegro según los ingresos anuales del transportista de carga:

90% para ingresos de hasta 6.000 UF.

65% para ingresos entre 6.000 UF y 20.000 UF.

50% para ingresos superiores a 20.000 UF.

Aumento en la devolución de peajes y propone que, de manera excepcional durante el año 2027, se incrementa del 35% habitual al 70% la devolución parcial de peajes en vías concesionadas para vehículos pesados.