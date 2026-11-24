La directora ejecutiva de Volando en V, fundación que busca fortalecer la convivencia escolar, cuenta a Mujeres D cómo ha mutado el bullying y de qué maneras una comunidad puede enfrentarlo.

Vivir el acoso escolar en primera persona llevó a Andrea Henríquez a trabajar para prevenir la violencia entre pares. Lo hace desde Volando en V, fundación que este año cumple una década en Chile.

Tal como lo indica su nombre, inspirado en el vuelo de las aves migratorias para hacer más liviano el viaje de quienes van detrás, la organización busca que sean los propios pares de quien es víctima de bullying los que asuman un rol activo para prevenir la violencia.

“Un agresor se atreve a hacer una talla y la celebra cuando todo el mundo se ríe. Si nadie se ríe, probablemente no vuelva a repetirla. Pasa lo mismo en las redes sociales: una publicación que no recibe likes ni comentarios pierde fuerza. Ciertas conductas empiezan a incomodar y a ser reconocidas como graves. Así comienza a bajar la violencia”, ejemplifica la director ejecutiva de Volando en V en conversación con Mujeres D.

Con este modelo, la fundación ha trabajado con 250 colegios, en todas las regiones del país, y con más de 120.000 estudiantes. Hoy Andrea Henríquez mira con esperanza su próximo horizonte, los liceos emblemáticos, que viven complejos episodios de violencia escolar y un declive de los resultados académicos. “Nos estamos encontrando con muy buenos estudiantes en colegios que tienen una trayectoria no solamente conflictiva, sino también espectacular, y que ellos mismos pueden reconocer y levantar”, cuenta.

— Tú has hablado de tu experiencia personal para crear la fundación, pero me gustaría preguntarte ¿qué estaba pasando a tu alrededor que los adultos quizá no veían y cómo se tradujo eso en el modelo en que los estudiantes mayores son quienes intervienen de alguna forma?

— No quiero ser injusta. Los adultos sí intervenían. Lo que pasa es que era otra época, tenían menos herramientas y el trabajo se hacía muy silenciosamente. Existía la idea de que, si mi caso no se hacía demasiado público, ese silencio iba a ayudar a no humillarme más. Cuando, en realidad, una vez que se supo lo que estaba pasando, empezaron a activarse las soluciones.

Creo que hoy es muy importante abordar la violencia desde el reconocimiento: identificarla, nombrarla e involucrar a todos los que están implicados. No tanto desde el silencio, sino poniéndole la gravedad que tiene.

— Desde tu experiencia, considerando que la fundación ya tiene diez años, ¿qué situaciones aparecen hoy en los casos que atienden y que hace una década no existían? ¿Cómo ha cambiado el bullying?

— El bullying no es algo nuevo, pero sí tiene diferentes manifestaciones. Una de las más evidentes hoy es el mundo digital. Sin embargo, es importante entender que lo digital no está aislado de lo presencial. Muchas veces, quienes molestan en las redes sociales son las mismas personas que lo hacen en la sala de clases.

También diría que hoy el fenómeno está más acompañado de problemas de salud mental. En Chile tenemos una crisis en esta materia que afecta la convivencia. Nos encontramos con estudiantes más desregulados, con menor capacidad para lidiar con los conflictos y que alteran la dinámica de la sala de clases. Hay un desafío social para los profesores que es distinto que hace 10 años.

— ¿Qué se puede hacer cuando quien causa el daño es anónimo, como ocurre en esos grupos de confesiones que a veces aparecen en los colegios? ¿Cómo se pueden abordar situaciones así?

— Lo primero es que, aunque a veces a los papás no se les ocurre, en algunos casos más críticos se puede acudir a la PDI. La institución tiene la capacidad de detectar, a través de las direcciones IP, quiénes están detrás de comentarios anónimos. Recomiendo hacerlo siempre en conjunto con el colegio, como parte de una estrategia común.

Lo segundo, que también es el centro de lo que hacemos en la fundación, es activar más a los espectadores. El anonimato también tiene que ver con que el grupo, el curso y la generación no le encuentran gravedad a lo que está pasando, o quienes sí la ven no saben qué hacer. Esto empieza a cambiar cuando el curso adquiere conciencia y herramientas para detener esas conductas.

— Tu has dicho en columnas y entrevistas que a veces llegamos tarde cuando nos enfocamos únicamente en la víctima. ¿Qué cambia cuando también ponemos el foco en los testigos?

— Lo que cambia es la dinámica en la que está inserto el bullying. Habitualmente traspasamos la responsabilidad al adulto, y esa responsabilidad existe, tiene que intervenir. Pero eso no necesariamente modifica las relaciones dentro del curso. Puede lograr que se persiga a un agresor, pero no le quita poder si es el líder del grupo ni incluye al niño que está solo y al que todos saben que nadie integra.

Para cambiar esas dinámicas desde adentro es mucho más eficiente trabajar con el curso completo. El bullying no ocurre solamente entre un agresor y una víctima, sino en un contexto. Cuando ese contexto empieza a reconocer lo que sucede y sabe cómo actuar, puede intervenir como grupo y cambiar la dinámica.

Además, los niños tienen información que muchas veces no le llega al adulto. Nadie molesta delante de un profesor, pero sí frente a sus compañeros. Ellos saben quién está involucrado y qué está pasando. Cuando les entregas herramientas concretas y trabajas con el curso completo, empiezan a decirse entre ellos: «Oye, esto no está bacán, esto no debería pasar». Por eso creo que el bullying se puede enfrentar y prevenir trabajando con el grupo en el que está inserto.

— Pasando al rol de los adultos, hay padres que no pueden o que a veces no quieren involucrarse, ya sea por falta de tiempo o por situaciones más complejas. ¿Qué tan importante es trabajar con los padres y cómo se aborda la convivencia en una comunidad cuando esa pieza falta?

— Los papás son esenciales. Siempre digo que detrás de una víctima, un agresor o un espectador hay un papá que puede apoyar, empeorar o fortalecer ese rol. Tienen muchísima responsabilidad.

Una de las mejores maneras de llegar a los apoderados es derribar ciertos estereotipos. Uno suele imaginarse a la víctima como un niño aislado, con problemas, al que molestan, o al agresor como un pequeño demonio. Entonces, cuando llamas a los papás para contarles lo que estás viendo en sus hijos, aparecen barreras: «Mi niño no es así», «no puede ser».

Pero son estereotipos. Cualquiera puede ser víctima, por cualquier motivo. Nadie merece que lo molesten. Y el agresor también puede ser un niño que necesita ayuda y está aprendiendo a convivir.

Es importante dejar atrás esas ideas para acercarse a los papás e involucrarlos. Cuando no están, tenemos un problema muy grande, porque el colegio tiene un límite en lo que puede hacer si los apoderados no participan. También hay que hacer un llamado a los padres de los espectadores, que muchas veces les dicen a sus hijos: «No te metas para que no te metas en problemas». En realidad, esos niños también están aprendiendo a convivir y, cuando observan violencia sin hacer nada, empiezan a normalizarla. Esos aprendizajes también tenemos que revertirlos.

— Quería consultarte sobre la restricción del uso de celulares, que ya está en marcha. ¿Han observado sus efectos en los colegios con los que trabajan? ¿Ha tenido algún impacto en la convivencia escolar?

— Sí, de todas maneras. El uso de celulares perturba la sala de clases, pero también las relaciones. No creo que las relaciones digitales sean negativas. Los niños hoy tienen amigos digitales y amigos en persona, y eso no es intrínsecamente malo. Es un desafío que tenemos que acompañarlos a vivir.

Pero tener el celular en el recreo obstaculiza mirarse a los ojos, mantener conversaciones y concentrarse. Eso afecta cómo nos relacionamos y cómo resolvemos los conflictos. Si tengo un problema, puedo esconderme detrás de una pantalla en vez de solucionarlo cara a cara.

Los niños en el colegio están aprendiendo a convivir, resolver sus diferencias, ser amigos y perdonar. Cuando una pantalla interrumpe esos encuentros, les quita oportunidades para desarrollar habilidades esenciales. Veo que los colegios están pudiendo restringir los celulares, pero creo que también es importante recuperar los recreos y ayudarlos a tener buenos espacios para conversar, pasarlo bien y hacer amigos. No es tan obvio que sepan hacerlo; tenemos que enseñarles.

— En esa línea, ¿has observado cambios concretos en los colegios donde han intervenido? ¿Podrías relatar algún caso que ejemplifique el aporte de los programas de la fundación a la convivencia escolar?

— Hay un ejemplo que me encanta y que ocurrió hace unos años en un grupo de WhatsApp entre estudiantes de séptimo básico de tres colegios que habían recibido alguna intervención nuestra. Además, eran amigos.

En ese grupo alguien compartió una foto de otra persona y algunos comenzaron a reírse. Entonces, uno de los estudiantes respondió: «Oigan, en verdad, acá no». Uno de ellos les paró el carro a los demás y les recordó lo que habían aprendido.

Yo diría que esa es una de las dinámicas más importantes que buscamos generar: que los estudiantes bajen su tolerancia a la violencia y sean capaces de detenerse entre ellos.

Eso no reemplaza lo que pueden hacer los papás o los profesores, que son actores fundamentales. Pero entre estudiantes hay un alcance que no tiene el adulto. Poder intervenir en esa situación y cambiar la dinámica desde adentro es algo que solamente pueden hacer los estudiantes.

— Además, esto ocurre entre adolescentes, que muchas veces buscan la aceptación del grupo.

— Sobre todo en la adolescencia, donde los referentes son los pares. Los adultos les enseñan muchas cosas y tienen que seguir haciéndolo, pero eventualmente me va a afectar más que un compañero de curso me diga que lo que estoy haciendo no está bien a que me lo diga mi profesor, que me lo repite todo el rato.

— Contabas que están trabajando en un plan con los liceos emblemáticos ¿hay algo que nos puedas adelantar?

Claro, estamos desarrollando un proyecto muy entretenido y desafiante con el Ministerio de Educación para fortalecer los liceos emblemáticos. Específicamente, estamos trabajando en activar liderazgos estudiantiles en convivencia.

Es un desafío precioso porque existe mucho estigma sobre estos establecimientos, especialmente respecto de sus liderazgos y estudiantes. Uno piensa que son terribles, cuando en realidad también hay liderazgos muy potentes y jóvenes con ganas de cambiar sus comunidades.

Nos estamos encontrando con muy buenos estudiantes en colegios que tienen una trayectoria no solamente conflictiva, sino también espectacular, y que ellos mismos pueden reconocer y levantar.

Son 29 liceos emblemáticos en el país. Partimos con diez y estamos buscando ampliar el trabajo. Hay un desafío importante en reivindicar lo que significa ser un líder estudiantil en uno de estos establecimientos. Creo que va a ser muy importante para el país empezar a sacar buena prensa de los emblemáticos y no solamente mala. Yo, que estoy desde adentro, puedo decir que hay muchas noticias buenas que contar.