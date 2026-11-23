Sobre lo sucedido, la parlamentaria dejó en claro que no hubo ningún contacto con la bancada para coordinar el retiro de su permiso constitucional.

AGENCIA UNO

La senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) apuntó al rol jugado por el jefe de bancada de Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), en el llamado Caso Firmas, aseverando que el episodio es un “punto de inflexión” y que se deben exigir responsabilidades políticas.

En entrevista con CNN Chile, la legisladora evitó pedir la salida de Castro de la jefatura de la bancada, pero expresó “lo que sí le puedo decir es lo que hubiera hecho yo si hubiera sido la jefa de bancada. Yo creo que hubiera partido reconociendo que a lo menos hay un error y cuando eso ocurre en política generalmente uno da un paso al costado”.

En esta línea, Órdenes indicó que no ha tenido contacto con el senador PS y que espera sus disculpas por este hecho.

Sobre lo sucedido, la parlamentaria dejó en claro que no hubo ningún contacto con la bancada para coordinar el retiro de su permiso constitucional.

“Yo no tengo registro de ningún actor que haya intentado comunicarse conmigo (…) Por eso yo digo que esta decisión fue arbitraria”, precisó Ximena Órdenes, quien recalcó que, en caso de ser consultada, habría dado una respuesta negativa.

“Se rompió el fair play y creo que también se deterioraron las confianzas (…) Los permisos constitucionales son exclusividad del senador o senadora, o sea, solo pueden ser retirados por cada uno de nosotros”, expresó la senadora.

Ximena Órdenes destacó las medidas anunciadas por la Mesa del Senado y de paso tuvo palabras para la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Creo que es importante que se investigue y es lo que está haciendo, y por eso hay que darle todas las garantías de que el trabajo se desarrolle en condiciones objetivas, con la autonomía que se requiere y con la colaboración de todos aquellos que sean citados”, cerró la senadora IND-PPD.