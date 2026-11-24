“Existen, curiosamente, menos votos afirmativos en principio hacia la acusación que los que existían la semana pasada”, admitió la diputada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, aseveró que “sería difícil de explicar” si la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se perdiera por la falta de votos de su colectividad.

La parlamentaria se refirió al tema al abordar el papel que jugará el PDG en la tramitación del libelo acusatorio contra el secretario de Estado, así como el debate que se ha generado por el tema al interior de la colectividad.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la legisladora planteó que “existen, curiosamente, menos votos afirmativos en principio hacia la acusación que los que existían la semana pasada“.

“Nosotros estamos en un proceso, y eso se los tengo que explicar, en que no hemos tomado una decisión y siempre es necesario refrendar esto (…) y lo que realmente sucede es que estamos en un proceso de idas y venidas“, precisó.

La posición de Pamela Jiles sobre la AC contra Rabat

Al referirse a su postura respecto de la AC contra el ministro Fernando Rabat, Pamela Jiles aseveró que “me parece que es plausible en los tres capítulos“.

En esa línea, recordó que “nuestro líder supremo (Franco Parisi) nos ha pedido (…) que pudiéramos votar en bloque y que ya tenemos la madurez para hacerlo“.

Luego manifestó que “creo que sería tremendamente lamentable que la acusación constitucional a Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos. Eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado”.