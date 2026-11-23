La aparición de esta particular alternativa ocurre en medio de un escenario complejo para el consumo de alimentos en el país trasandino.

Dos pichones de paloma por 4.999 pesos argentinos, equivalentes a poco más de $3.200 chilenos. Esa es la particular oferta que comenzó a llamar la atención en carnicerías de la provincia de Misiones, al nordeste de Argentina, en medio del encarecimiento de la carne de vacuno y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

La situación fue expuesta en un reportaje de Crónica TV, que mostró cómo algunos comercios comenzaron a incorporar pichones de paloma entre sus productos, presentándolos como una alternativa para el consumo de carne.

Dos pichones de paloma por $3.200: la insólita oferta de carne que refleja la crisis en Argentina

Según consignó Minuto Uno, durante un recorrido por distintos sectores de Misiones, un periodista advirtió la presencia de carteles que anunciaban la venta de estas aves. Inicialmente, pensó que se trataba de ejemplares destinados a la crianza, pero posteriormente constató que eran comercializados para el consumo humano.

El precio también llamó la atención: dos unidades por 4.999 pesos argentinos, una cifra que equivale a poco más de $3.200 chilenos.

La aparición de esta particular alternativa ocurre en medio de un escenario complejo para el consumo de alimentos en Argentina, especialmente por el incremento de los precios de la carne.

De acuerdo con cifras de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna por persona registró una caída de 11,2% durante octubre, en comparación con el mismo período de 2025.

De esta manera, la venta de pichones de paloma se convirtió en una de las imágenes que refleja las dificultades que enfrenta el mercado alimentario argentino, donde el tradicional consumo de carne de vacuno pierde terreno ante el aumento de los precios y la necesidad de buscar alternativas más económicas.