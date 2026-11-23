El ministro de Seguridad Pública entregó un balance de los delitos registrados durante este año y destacó el trabajo coordinado entre las policías, el Ministerio Público y otras instituciones.

Una disminución del 24% en los robos violentos de vehículos registra Chile durante este año, en comparación con el mismo período de 2025.

Así lo informó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien destacó que la cifra representa 1.768 casos menos respecto del año anterior.

Martín Arrau anuncia disminución del 24% en robos violentos de vehículos: “Son 1.768 casos menos”

El balance fue entregado este lunes por el secretario de Estado, tras participar en el comité policial, instancia en la que valoró la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de prevenir y perseguir este tipo de delitos.

“Son 1.768 casos menos de robo violento con vehículos respecto al año anterior”, destacó Arrau durante el punto de prensa.

En esa línea, el titular de Seguridad Pública atribuyó los resultados al trabajo conjunto de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, los municipios y el sector privado.

“Eso es gracias a la labor de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, de los municipios y también del sector privado”, sostuvo.

Por otra parte, el ministro relevó las fiscalizaciones vehiculares y las investigaciones orientadas a desarticular desarmadurías ilegales, medidas que, según explicó, han contribuido a reducir la ocurrencia de estos ilícitos.

De esta manera, Arrau destacó que la disminución responde a una estrategia que involucra a distintos actores y no únicamente al trabajo policial. “Es un todo que hoy día tiene esta cifra disminuyendo fuertemente”, afirmó.

Pese a la reducción de los casos, el secretario de Estado llamó a no bajar los esfuerzos, advirtiendo que las cifras positivas no significan que el problema esté completamente superado.

En ese contexto, reconoció que todavía existen desafíos importantes para recuperar la tranquilidad en los espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad para la ciudadanía.

“Es un avance importante, pero siempre recordar que nos queda un largo camino por delante para recuperar la tranquilidad que teníamos en nuestras calles”, señaló.

Debido a lo anterior, Arrau puso especial atención en las entradas a las autopistas y algunas intersecciones durante la noche, sectores donde se siguen registrando situaciones que generan preocupación entre los conductores y afectan la percepción de seguridad.