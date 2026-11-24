El Ministerio de Transportes activó un plan de contingencia “para mitigar el impacto en los desplazamientos de las personas”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Metro de Santiago reveló que ocho estaciones de la Línea 5 permanecen cerradas este martes 24 de noviembre, debido a una falla técnica en la vía.

De acuerdo con lo reportado por la empresa, debido a lo anterior, el servicio se encuentra disponible solamente entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) señaló que, a raíz de lo ocurrido, se activó un plan de contingencia “para mitigar el impacto en los desplazamientos de las personas“.

Desde Red Movilidad se confirmó el despliegue de buses de apoyo en paralelo a la línea 5 entre Ñuble y Vicente Valdés, y también se reforzaron los servicios 210, 210e, 210v y 213.

Las estaciones del Metro que están cerradas por la falla

Según precisó Metro de Santiago, las ocho estaciones que permanecen cerradas esta mañana debido a la falla técnica son las siguientes:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de la Florida

Vicente Valdés

Respecto del origen del problema, se apuntó a un problema en las inmediaciones de la estación Pedreros, el mismo lugar en que la noche del lunes se observó fuego en la vía, y hasta el momento se desconoce a qué hora se normalizará el servicio.

Para colaborar con las personas que vieron interrumpido su trayecto hacia a sus lugares de trabajo, Metro de Santiago puso a su disposición el respectivo justificativo.