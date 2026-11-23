Hoy la conectividad digital asequible y de calidad es un servicio básico indispensable para asegurar el desarrollo y la igualdad. Hace algunos días, un informe del BEREC señalaba que la concentración implica mayores precios para las personas. En Chile es claro que justamente la presión competitiva ha significado mejores precios y calidad, y es un hecho no controvertido que WOM ha sido un artífice de ello.

Desde hace un tiempo se ha abierto un particular debate en el mercado de las telecomunicaciones, voces plantean que una menor competencia sería “buena” para el país. Pero el propio “mercado” parece no estar de acuerdo, pues a comienzos del presente año se ha incorporado un nuevo actor, Millicom.

Ahora este mismo debate es revivido por algunos actores, centrado en la procedencia de caducar concesiones a WOM, el segundo operador del país según conexiones móviles -más de 5,5 millones- y que, actualmente, en el marco de los concursos de 5G y la transacción celebrada con el Estado, ha desplegado más de 4.500 estaciones base y conectado 366 localidades remotas. No se necesitan grandes análisis financieros para entender la relevante inversión que ello implica.

Sin analizar el fondo, es oportuno notar como único precedente -para una empresa de esta envergadura-, el proceso infraccional seguido en 2014 contra VTR móvil, hoy fusionada con Claro, por no uso del espectro asignado. Este proceso finalizó, después de 4 años, desestimándose aplicar la sanción de caducidad de la concesión, por no ser esta legalmente imperativa.

Vale la pena recordar que previo al concurso 5G de 2020, había una fuerte asimetría en la distribución del espectro. El desafiante WOM carecía de asignaciones en bandas bajas, en especial, de 700 MHz. Así el concurso 5G del 2020 era su oportunidad, después de años de plantearle esta problemática al regulador.

Pero ello no fue bajo las condiciones históricas: la autoridad de la época optó por un cambio en el diseño de las bases. Por primera vez se persiguió con éxito un fin recaudatorio, obteniéndose cifras históricas en las licitaciones: más de US$ 450 millones. WOM terminó pagando por 700 MHz US$ 82 millones, esto es 4 veces lo que pagaron en conjunto los 3 incumbentes (Entel, Movistar y Claro) en el 2014 por esta banda. A la fecha, la mayor cantidad de US$/MHz en la historia de los concursos de espectro en Chile.

Además, después de una fuerte presión del Congreso, se modificaron las bases, para que al igual que en los anteriores concursos de 4G se incorporaran las llamadas contraprestaciones o localidades obligatorias. Pero esta beneficiosa política pública fue pensada con el foco en el cierre de la brecha digital, al consistir en obligaciones de conectar un conjunto de localidades remotas, en sustitución y no como un complemento de un objetivo de recaudación para el Fisco. En síntesis, el desafiante -para obtener 700 MHz- terminó pagando un precio muy superior a los incumbentes, además de la obligación de atender 366 localidades en sectores extremos, 65 rutas -10 veces más km que el total de los incumbentes en 2014-, sin contar las obligaciones relativas a las otras bandas que se concursaron.

Hoy la conectividad digital asequible y de calidad es un servicio básico indispensable para asegurar el desarrollo y la igualdad. Hace algunos días, un informe del BEREC señalaba que la concentración implica mayores precios para las personas. En Chile es claro que justamente la presión competitiva ha significado mejores precios y calidad, y es un hecho no controvertido que WOM ha sido un artífice de ello. No se trata de que WOM no deba cumplir con sus compromisos, sino de contar la historia completa incluyendo que debilitar la competencia es una cuenta que finalmente pagan los consumidores.