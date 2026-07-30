El gran salto de las mujeres en minería: La participación se triplicó en la última década

Según estudio elaborado por la Alianza CCM-Eleva, la fuerza laboral femenina llegó al 24,1% de la dotación de empresas pertenecientes a la gran minería chilena.

Con un considerable aumento en los últimos 12 años, la participación femenina en empresas mineras posiciona a Chile como líder mundial en equidad de género. Así quedó demostrado en el reporte “Monitoreo de Indicadores de Género 1° semestre 2026: Participación de mujeres en empresas mineras de la gran minería chilena”, de agosto de 2026, elaborado por la Alianza CCM-Eleva, que posiciona al país por sobre otros como Australia (22,6%), Sudáfrica(22,1%), Canadá (14,7%) y Estados Unidos (13,7%), sobrepasando incluso las proyecciones a 2030 que preveían una meta del 20% en base a la Política Nacional Minera 2050.

El reporte cuya estadística recopiló información hasta de mayo de 2026, realiza una comparativa con el año 2014, en donde la participación de las mujeres en el rubro apenas alcanzaba el 7,7%, aumentando significativamente entre los años 2018 y 2023, pasando de 8,9% a 20,9% en solo cinco años.

Según consiga en su sitio web Fundación Chile, Paula Arenas, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, uno de los colaboradores del informe, señaló que, “este avance ha sido impulsado por el compromiso sostenido de las empresas, el trabajo colaborativo entre el sector público y privado y la implementación de iniciativas orientadas a promover una minería más diversa e inclusiva. Hoy el principal desafío no es únicamente aumentar la incorporación de mujeres, sino generar las condiciones para que permanezcan, se desarrollen profesionalmente y accedan a mayores oportunidades de crecimiento dentro del sector».

Y es que aunque Chile ha mantenido un alza sostenida en la contratación de mujeres, esto aún no es totalmente estable, debido a que se deben mejorar las tasas de retención de talento. En el mismo documento, se puede ver que en el primer año de trabajo la cifra de rotación femenina duplica a la de los hombres, llegando a un 25%, lo que principalmente se debería a motivos como la conciliación entre trabajo y vida personal y las oportunidades de crecimiento.

A pesar de que las mujeres están cada vez más interesadas en profesiones relacionadas con la minería, aún existen desigualdades en el camino desde la educación media técnico profesional hasta la educación superior y luego hasta conseguir empleo en esa área, por lo que resulta sumamente importante generar políticas que impulsen la permanencia laboral y las especialidades STEM desde edades tempranas.

Coquimbo mayor participación y Antofagasta al alza

El estudio constató también que hubo un aumento en casi todas las regiones mineral del país, pero que no todas se comportaron de la misma manera.

Mientras que la región de Coquimbo sigue posicionándose como la región con el mayor porcentaje de

mujeres en empresas mineras registrando un 29,2% de participación femenina (equivalente a 763 mujeres), regiones como Antofagasta han presentado un crecimiento sostenido que llega al 26,1% de

durante el primer semestre 2026, lo que equivale a 6.334 mujeres. En términos absolutos, es la región con mayor dotación femenina del país, concentrando el 51% del total de mujeres en empresas mineras de la gran minería (12.413).

Más abajo se encuentran la región de Tarapacá con un incremento de 0,5 puntos porcentuales en la participación femenina respecto de la medición anterior, alcanzando un 15,4% (756 mujeres), dejándola como la región con menores indices, situándose incluso muy por debajo del total nacional, mientras que Atacama presentpo un eve aumento al llegar al 16%, su cifra más alta en los últimos 3 años.

En la Macrozona Centro (Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins), la participación de mujeres en empresas mineras muestra una leve disminución en el primer semestre de 2026, pasando de un 25,2% a un 24,7%.



