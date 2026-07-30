“Quiero republicanos o hijos de … “: el polémico requisito laboral que terminó con la salida de la seremi de Salud de Arica

La salida de Karla Kepec se produjo luego de que se difundiera un mensaje de WhatsApp en el que buscaba contratar personal para la Seremi de Salud de Arica.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la renuncia de Karla Kepec Álvarez al cargo de Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Arica y Parinacota, luego de la controversia generada por un mensaje de WhatsApp donde difundía una oferta laboral con un requisito de carácter político.

A través de un comunicado, la cartera señaló que “el Ministerio agradece la labor desarrollada por la señora Kepec durante su gestión y reafirma su compromiso irrestricto con el cumplimiento de las normas y los principios que rigen la función pública“.

El requisito laboral que terminó con la salida de la seremi de Salud de Arica

La polémica surgió tras la difusión de un mensaje enviado por la propia autoridad regional, en el que informaba la búsqueda de dos tecnólogos médicos para desempeñarse en el departamento de Laboratorio de la Seremi.

Sin embargo, el texto generó fuertes cuestionamientos al incluir la frase: “Les comento la necesidad en mi Servicio Seremi de Salud de 02 tecnólogos médicos especialidad laboratorio para integrarse a mi depto. de LabSal. Republicano o hijo/a de republicano por favor enviar CV al siguiente correo arica@partidorepublicanodechile.cl. Según entrevista, ingreso inmediato”.

Kepec, quien además ejercía como presidenta regional del Partido Republicano y participó activamente en la campaña presidencial de José Antonio Kast, quedó en el centro de las críticas luego de que el mensaje se viralizara.

La situación motivó una rápida reacción del nivel central del Ministerio de Salud, que optó por solicitar su salida del cargo.

Con esta decisión, el Gobierno suma una nueva baja entre sus autoridades regionales durante los primeros meses de administración, en medio de una serie de cambios que han marcado la conformación del gabinete y de las secretarías regionales ministeriales.