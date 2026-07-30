ENAP logra utilidades récord en cinco años y Hacienda ordena retiro de US$ 593,5 millones

La Empresa Nacional del Petróleo reportó utilidades por US$ 579 millones en el primer semestre, un 82% más a igual periodo del año pasado.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) registró utilidades por US$ 579 millones durante el primer semestre de 2026, un 82% más que los US$ 318 millones obtenidos en el mismo período del año pasado.

En una declaración pública, ENAP destacó que en los últimos cinco años y medio ha acumulado utilidades por US$ 2.537 millones, mientras su deuda cayó US$ 1.662 millones.

Al 30 de junio de 2026, la empresa pública reportó un EBITDA consolidado de US$ 974 millones, lo que representa un crecimiento de 43% respecto a los US$ 682 millones de igual período del año anterior.

“Una parte importante de los resultados de este primer semestre están explicados por una mayor venta de producción propia de mayor valor agregado y por un mejor contexto internacional de precios de refinación. Las operaciones de Ecuador, Egipto, Logística, Refinerías y Magallanes contribuyeron a este mejor resultado”, precisó la compañía.

El gerente general de la compañía, Julio Friedmann, explicó que “los resultados financieros que hemos obtenido son una combinación de condiciones de mercado y mucho trabajo interno. Sería incorrecto con las trabajadoras y trabajadores de ENAP, que son el motor de esta compañía, decir que solo son producto de márgenes favorables. Nuestro desafío inmediato y urgente es poner aún más fuerza para mejorar nuestra competitividad”.

En ese sentido, el ejecutivo agregó que “el positivo desempeño de ENAP no podría darse sin una gestión que ha logrado una eficiente priorización de su mix de productos, optimizado sus costos logísticos, disminuido sus costos financieros netos derivados del proceso de reducción de deuda, junto con mejorar la disponibilidad operacional y capacidad productiva de las refinerías, la que ha ido en aumento de forma progresiva”.

En 2022 la compañía alcanzó una producción de 9 millones de metros cúbicos, en 2023 aumentó a 10,4 millones, en 2024 a 11 millones y en 2025 a 12 millones. El primer semestre de este año, la empresa lo cerró con 6 millones de metros cúbicos.

El aporte fiscal de ENAP

En 2023, Enap realizó el pago de dividendos al Fisco por US$ 400 millones, aporte reforzado con pago de impuestos en 2024 por más de US$90 millones a través de la misma empresa y sus filiales.

En 2025, entregó el 50% de sus utilidades, equivalentes a US$ 204 millones, además de US$ 250 millones por concepto de impuestos.

Este 2026, el Ministerio de Hacienda ya anunció un retiro de US$ 593,5 millones, a lo que se suman impuestos pagados a la fecha que están en torno a los US$ 100 millones.