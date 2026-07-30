Ministro Alvarado no olvida a Mara Sedini en cuenta pública de Segegob: “Aunque seamos fomes, hablamos claro”

El biministro de Interior y Segegob volvió a referirse a la reaparición de su antecesora en la vocería de Gobierno.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro de Interior y Segegob, nuevamente se refirió a su antecesora en el cargo de vocero, Mara Sedini, durante la cuenta pública de la cartera.

Esto, luego que en la reaparición de Mara Sedini en los medios indicara que “hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: Eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser. ‘¿Cómo?’, le digo yo. Y me dice: Este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome. Yo lo quedo mirando y le digo: Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí?. Me respondieron: ¿Eres actriz? Entonces actúa“.

Frente a estas declaraciones, Alvarado planteó que “resulta vital para nosotros comunicar bien lo que hacemos, así como también escucharlos a ustedes. Y para dicha tarea está el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Como sabemos, no vivimos en un mundo fácil. La información vuela a velocidades nunca vistas. Las noticias falsas compiten con la verdad, basta ver las redes sociales, que amplifican ese ruido”.

“En ese contexto, nuestro rol es asegurar que el gobierno hable claro y efectivamente llegue a las personas. Aunque seamos fomes, pero hablamos claro”, agregó el biministro.

Pero Claudio Alvarado aprovechó la actividad para comentar la megarreforma, que será vista la próxima semana en el Senado.

“Nosotros, el próximo martes, tenemos en el Senado de la República el trámite final de la ley de reconstrucción, cuyo único artículo que está pendiente es aquel que dice relación con compensar a los municipios por la pérdida de ingresos que van a tener a partir del 2027, en la medida que las personas mayores de 65 años se acojan al beneficio de exención tributaria”,