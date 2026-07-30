Mientras se busca DT: La Roja confirma un nuevo amistoso contra una selección mundialista

La Selección Chilena selló un nuevo partido amistoso, en el marco de su gira por Norteamérica en septiembre y octubre.

Mientras la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) continúa la búsqueda de un entrenador, La Roja continúa confirmando amistosos internacionales con el objetivo de preparar de la mejor manera el próximo proceso e ir probando nuevos jugadores.

En este marco, este jueves la Selección Chilena dio a conocer que cerró un nuevo amistoso en su gira por Norteamérica, donde se medirá ante México en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum, de California, Estados Unidos.

Este encuentro se disputará el martes 6 de octubre y el horario se confirmará en los próximos días.

De esta forma, se suma al duelo que La Roja tenía pactado ante Canadá, rival al que visitará el sábado 26 de septiembre en Toronto.

Cabe destacar que ambas selecciones fueron anfitrionas del reciente Mundial 2026. Canadá alcanzó los octavos de final y cayó frente a Marruecos por 3-0, mientras que México llegó hasta la misma fase y quedaron fuera tras perder contra Inglaterra por 2-1.