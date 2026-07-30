Gobierno admite retrasos de hasta 10 meses en Ley Karin y anuncia ajustes

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el Ejecutivo anunció que trabaja en cambios a su reglamento para enfrentar la alta cantidad de denuncias.

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, el Gobierno confirmó que trabaja en modificaciones a su reglamento con el objetivo de mejorar su aplicación y enfrentar el alto volumen de denuncias que ha recibido la Dirección del Trabajo.

Desde el Ejecutivo reconocieron que el sistema enfrenta dificultades operativas y que es necesario optimizar los procesos sin alterar el espíritu de la normativa.

Tras una reunión de la mesa interministerial por el empleo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que las propuestas fueron elaboradas junto a representantes del sector público, sindicatos, empresas, mutuales y organizaciones especializadas.

“No es un misterio que la implementación de la ley ha tenido un alto número de denuncias y tiene saturada a la Dirección del Trabajo“, sostuvo la autoridad.

El secretario de Estado precisó que las modificaciones apuntan principalmente a mejorar el ingreso y clasificación de las denuncias. “Básicamente a nivel reglamentario no podemos apartarnos de la ley, pero sí se pueden hacer cosas para orientar mejor las denuncias.”, dijo.



Asimismo, añadió que “un gran porcentaje de las denuncias recibidas no tienen que ver con la ley Karin, tienen que ver más con clima laboral u otro tipo de cosas. Esas denuncias se pueden canalizar por otro canal. Entonces hay cambio en el tema de orientación de las denuncias para que tengan una resolución eficaz”.

Rau también advirtió que uno de los principales desafíos es reducir los extensos tiempos de respuesta que hoy afectan a quienes presentan denuncias. “Nos estamos demorando a veces ocho, nueve o diez meses en poder responder, y la idea es llegar mucho más a tiempo. La justicia cuando tarda no es justicia. Es muy importante este nuevo reglamento para poder sobre todo prevenir”, afirmó.

En paralelo, el Gobierno continúa impulsando su agenda de empleo, que incluye medidas para fortalecer la participación laboral femenina, ampliar el programa 4 a 7 y coordinar nuevas iniciativas con los Gobiernos Regionales.