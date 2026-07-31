Radiografía de género CMF: Casi sin brecha en acceso financiero, pero con baja presencia en cargos ejecutivos

El 25° Informe de Género de la CMF revela que, aunque las brechas de acceso a productos financieros prácticamente desaparecieron, persiste una baja participación en cargos de alta dirección y menores montos en créditos y ahorro para las mujeres.

Con una presentación a cargo de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, la entidad dio a conocer durante este jueves el vigésimo quinto informe de Género en el Sistema Financiero Chileno.

El documento, con fecha de cierre estadístico al 31 de marzo de este año, evalúa dos grandes ejes: la participación laboral y el acceso de mujeres a puestos directivos, por un lado, y el acceso de este grupo tiene a productos financieros, por el otro.

En el texto de 62 páginas que se encuentra disponible en el sitio web de la CMF, se observa que la presencia de mujeres en posiciones de alta dirección continúa siendo escasa, en contraste con los estándares internacionales.

“En cuanto a la participación de mujeres en cargos directivos, Chile se encuentra en el cuartil más bajo frente a las economías del Global Gender Diversity (con una mediana de 17% vs 36,4% de las economías incluidas en la medición 2024). No obstante, las últimas cifras disponibles dan cuenta de un aumento gradual en la participación de mujeres en posiciones directivas y gerenciales en las sociedades emisoras de valores de oferta pública”, señala el informe.

De hecho en el último año, la participación femenina en puestos directivos aumentó en bancos, filiales bancarias, SAG y cooperativas desde 15,8% a un 18,0%; en compañías de seguros pasó de 19,2% a 22,8%; y en emisores no financieros de valores subió de 15,6% a 16,1%. Por su parte, las demás empresas financieras emisoras de valores mostraron variaciones positivas pero muy leves respecto del año pasado.

Estos resultados están alineados con las cifras del INE, que muestran que la participación laboral de las mujeres en Chile solo aumentó un 0,4% entre 2024 y 2025, (pasando de un 52,7% a un 53,1%), muy por debajo aún de la participación de los hombres que alcanza el 71,8%. Asimismo, el desempleo de las mujeres se mantuvo por encima del de hombres, aunque entre agosto y diciembre de 2025 logró situarse por debajo del 9% después de dos años.

Adicionalmente, el documento refleja que las mujeres ganan alrededor de un 3,8% menos que los hombres, presentándose esta brecha con mayores diferencias en posiciones gerenciales.

Acceso financiero: una brecha casi inexistente

El segundo pilar del estudio aborda el acceso a productos financieros, área donde casi no se registran diferencias entre hombres y mujeres, mostrando una brecha de solo 0,4 puntos porcentuales.

Según consigna un comunicado de la CMF, su presidenta valoró que “el mercado financiero está avanzando en inclusión financiera, en términos de acceso a productos de efectivo, crédito y ahorro e inversión, prácticamente ya no existen brechas de género”. Sin embargo, a pesar de este acceso equitativo, persisten otros factores diferenciadores.

“Las brechas de género se observan principalmente en la profundidad del uso del sistema financiero, por ejemplo, en materia de montos de créditos y de ahorro, lo que puede estar asociado a factores estructurales del mercado laboral, demográficos, regulatorios o sociales”, concluyó Tornel.

El saldo promedio de las mujeres permanece notablemente por debajo del de los hombres hasta diciembre de 2025, con una diferencia aproximada de 40 p.p., según ejemplifica el informe, sin alteraciones significativas en comparación con el año 2024. A pesar de que se observa una tendencia a la baja en la última década, esta discrepancia permanece tanto en los saldos promedio como en las cantidades de crédito concedidas, como el acceso a créditos para la vivienda y en créditos comerciales, con brechas cercanas a las observadas en el año 2010.