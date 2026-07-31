Las remuneraciones alcanzan hasta los $1.200.000 líquidos, dependiendo del cargo, la jornada laboral y la experiencia.

La proximidad del Día del Niño y las celebraciones de Fiestas Patrias traerá consigo un importante aumento en la contratación de trabajadores temporales en el país, por lo que surge la interrogante sobre las vacantes vigentes.

De acuerdo con las proyecciones de ManpowerGroup Chile, durante las próximas semanas se habilitarán cerca de 2 mil puestos de trabajo para reforzar las operaciones del comercio y la logística, sectores que enfrentan una alta demanda durante estas fechas.

Para la celebración del Día del Niño, prevista para el 9 de agosto, se contempla la apertura de 450 vacantes destinadas principalmente a promotores, ejecutivos comerciales y operarios de bodega. Dependiendo del cargo, la jornada laboral y la experiencia del postulante, las remuneraciones líquidas irán desde los $380.000 hasta aproximadamente $1.200.000.

En tanto, para las Fiestas Patrias se espera la creación de otras 1.500 vacantes laborales, enfocadas en funciones como cajeros, operadores de tienda, reponedores y promotores.

En este caso, los sueldos podrían variar entre los $340.000 para jornadas part time y cerca de $700.000 líquidos para quienes trabajen en modalidad full time.

¿Buscas trabajo? Anuncian miles de vacantes para el Día del Niño y Fiestas Patrias

Según explicó Valentina Mery, Gerente de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Chile, “el retail y la logística concentran hoy la mayor necesidad de reforzar equipos, producto de los altos flujos de consumo que traen el Día del Niño y las Fiestas Patrias”.

La ejecutiva además destacó que “para muchas personas, sobre todo quienes buscan un primer empleo o reinsertarse en el mercado laboral, estas vacantes temporales terminan siendo una puerta de entrada real al empleo formal”, resaltando que las ofertas están disponibles tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Desde la compañía recomendaron realizar la postulación con anticipación EN ESTE LINK ya que la mayor demanda de trabajadores se concentra en las semanas previas a ambas celebraciones. Quienes deseen revisar las vacantes disponibles pueden hacerlo a través de la aplicación móvil My Manpower, donde se publicarán las ofertas habilitadas a nivel nacional.