Ex subsecretario de Hacienda dio negativo a nuevo test de drogas y dejó ver que “cumple estándar” para volver al Gobierno

Juan Pablo Rodríguez dejó en claro que “los los elementos son suficientes para concluir que cumplo perfectamente el estándar para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del gobierno”

AGENCIA UNO

Juan Pablo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda, recalcó que se realizó un nuevo examen de drogas, tras su controversial salida del Gobierno, dejando en claro que resultó negativo y abriendo la puerta a retornar a su cargo.

Según consignó La Tercera, la otrora autoridad concretó un test de pelo en la Red UC Christus, siendo la muestra enviada a un laboratorio en Estados Unidos para su procesamiento.

El propio Juan Pablo Rodríguez viralizó el resultado negativo de su examen de pelo: “Siempre he dicho la verdad y voy a demostrarlo. Por eso, cuando se me comunicó la noticia la semana pasada, informé a la ciudadanía que me iba a realizar exámenes de orina y de pelo en distintos laboratorios prestigiosos del país para poder demostrar esa verdad. Ahora, hace pocos minutos, me acaba de llegar el examen de pelo que me hice en la Universidad Católica que da cuenta de un resultado negativo para cualquier tipo de drogas”.

“Este examen de pelo, sumado al examen de pelo negativo que tengo de abril, tipo de examen que pesquisa de tres o cuatro meses hacia atrás, da cuenta que lo que he dicho siempre es verdad”, agregó el ex subsecretario de Hacienda.

Tras estos resultados, Juan Pablo Rodríguez dejó en claro que “los los elementos son suficientes para concluir que cumplo perfectamente el estándar para ejercer una alta autoridad dentro del Estado y del gobierno”, dejando abierta la puerta a ser restituido en el Ministerio de Hacienda.