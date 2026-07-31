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CDE presenta querella por filtración de preinforme sobre situación de niños haitianos

Para el organismo, esta difusión indebida vulneró el deber de reserva que protege la privacidad y los derechos fundamentales de los menores involucrados.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, interpuso una querella criminal por la filtración del preinforme de Contraloría por la situación de niños de haitianos.

La acción judicial es contra quienes resulten responsables por el delito previsto en el artículo 64, inciso final, de la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

La querella, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “se origina a raíz de la filtración de un preinforme reservado elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de una investigación especial”.

Desde el CDE consignaron que “pese a su carácter estrictamente confidencial determinado por la ley, dado su contenido, fue divulgado y difundido masivamente en redes sociales y medios de comunicación, antes de la publicación del Informe Final, realizada el día 24 de junio de 2026, fecha en que el texto adquirió carácter público”.

Para el organismo, esta difusión indebida vulneró el deber de reserva que protege la privacidad y los derechos fundamentales de los niños haitianos involucrados, lo que llevó a Contraloría a instruir un sumario disciplinario, requerir al CDE el estudio de acciones penales y remitir los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.

En vista de esto, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal para determinar la responsabilidad penal de quienes revelaron su contenido permitiendo el acceso al mismo.

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