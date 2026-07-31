Terror en Franklin: lo que se sabe del violento tiroteo que dejó a un delincuente muerto y a dos guardias heridos

Uno de los antisociales murió en el lugar tras recibir un impacto balístico en la cabeza en medio del enfrentamiento con los guardias de seguridad.

Un violento intento de robo a un camión de transporte de valores provocó un intenso tiroteo la mañana de este viernes en el Barrio Franklin, comuna de Santiago.

El hecho ocurrió mientras se realizaba la reposición de dinero en un cajero automático ubicado en el sector del matadero, generando un amplio despliegue policial y dejando como saldo un integrante de la banda fallecido y dos guardias de seguridad lesionados.

Tras el ataque, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte instruyó diligencias al OS-9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer la dinámica de los hechos.

En ese contexto y de acuerdo con los primeros antecedentes, los delincuentes habrían esperado el momento exacto en que el personal de seguridad efectuaba la carga de billetes para concretar el atraco.

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En tanto, el fiscal adjunto jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Ruiz Delgado, informó que “la primera información que se tiene es que no se produjo sustracción de dinero”, precisando que aún se realiza el arqueo del dinero transportado para confirmar que no hubo pérdidas.

Respecto del fallecido, el persecutor confirmó que correspondía a uno de los participantes del asalto, quien recibió un disparo en la cabeza durante el intercambio de disparos.

El fiscal también indicó que “producto de la misma dinámica de los hechos, una de las personas que efectúa o participa de estos hechos, efectúa disparos en contra del personal de seguridad. Este, en todo momento actuando en legítima defensa, repele el asalto, lesionando a uno de los imputados, a uno de los autores del robo”.

La investigación también contempla el hallazgo de un vehículo con encargo por robo que fue encontrado completamente incendiado en la zona sur de la capital y que podría estar relacionado con la fuga de los responsables que lograron escapar tras el enfrentamiento.

Sobre la forma en que actuó la banda, el fiscal sostuvo que “todo indica que el robo fue planificado, dada la coordinación que realizan los sujetos en el lugar. Hay evidentemente un movimiento de estas personas cuando llega el personal de seguridad a reponer el cajero. Por lo tanto, todo eso nos da cuenta de que este robo fue o estaba planificado de antemano, teniendo presente la hora en que ocurren los hechos y la forma en que estas personas abordan a los guardias de seguridad”.