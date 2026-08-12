Universidad de Talca lanza plan para potenciar la equidad de género en investigación

La institución académica presentó su “Plan de Liderazgo Femenino” para impulsar la investigación aplicada, innovación y equidad de género en la Región del Maule.

Con la participación de autoridades regionales, académicas, investigadoras y estudiantes, la Universidad de Talca presentó su nuevo Plan de Liderazgo Femenino en Investigación, el cual fue diseñado por la dirección de Innovación y Transferencia junto con la dirección de Género, tiene por objetivo impulsar y fortalecer la investigación aplicada y la innovación liderada por mujeres.

El plan responde a un diagnóstico crítico en el ecosistema científico nacional, en el que según Vivian Palma, ejecutiva de negocios de de Corfo Maule, solo 4 de cada 10 personas dedicadas a la investigación y desarrollo en el país son mujeres, una brecha que la institución universitaria busca acortar mediante herramientas concretas de apoyo.

Verónica Carrasco, directora de Innovación y Transferencia de la UTalca, explicó que la propuesta constituye una ruta de acción integral, la cual está orientada a “fortalecer capacidades, generar redes de colaboración, promover oportunidades de financiamiento y ofrecer acompañamiento especializado para impulsar el liderazgo femenino en la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica”, según consta de un comunicado publicado en el sitio de la institución.

En dicha publicación, también se puede leer una declaración de la directora de Género, Margarita Ramos Menares, quien destaca el trabajo conjunto en pos de un objetivo en común: “potenciar las habilidades de las mujeres de la Universidad desde sus distintas disciplinas”.

La actividad contó además con el respaldo del Gobierno Regional del Maule, Sandra Retamal Calquín y la Seremi de Economía regional, Katherine Núñez Reyes, destacando esta última la importancia de potenciar el conocimiento STEM en niñas y adolescentes, impulsándolas a cumplir sus sueños.