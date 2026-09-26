12 mil personas aisladas y más de 600 damnificados: el saldo que ha dejado el sistema frontal en la zona centro-sur

Senapred entregó un nuevo balance, donde reportó 209 viviendas con daño mayor, 977 con daño menor y otras 1.736 en evaluación.

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país mantiene a más de 12 mil personas aisladas y deja cientos de viviendas con distintos niveles de daño entre las regiones del Biobío y Los Ríos.

De acuerdo con el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), 643 personas resultaron damnificadas y otras 12.303 permanecen aisladas. A esto se suman 209 viviendas con daños mayores, 977 con daños menores y otras 1.736 que todavía están en evaluación.

La Araucanía concentra el mayor impacto. La región registra 583 personas damnificadas y 12.179 aisladas. Además, 165 viviendas presentan daños mayores y 340 daños menores. Otras 1.500 casas continúan bajo evaluación.

La comuna de Curarrehue enfrenta la situación más compleja. Allí, 7.828 personas permanecen aisladas debido principalmente al corte de la Ruta CH-199, provocado por el desborde del río Trancura. La emergencia también afecta a Lumaco, donde se contabilizan 1.000 personas aisladas.

En Pucón, en tanto, 800 personas se encuentran afectadas por el aumento de la turbiedad del agua en el Servicio Sanitario Rural de la localidad de Villa San Pedro.

En la Región del Biobío, Senapred contabiliza 60 personas damnificadas y 46 aisladas. El balance también incluye 40 viviendas con daños mayores, 608 con daños menores y otras 50 que permanecen en evaluación.

Los Ríos presenta una situación menos extendida, aunque mantiene personas aisladas y viviendas afectadas. La región no registra damnificados, pero sí 78 personas aisladas. Además, cuatro viviendas presentan daños mayores, 26 daños menores y 186 permanecen en evaluación.

El sistema frontal continúa avanzando por la zona sur. Ante este escenario, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene un aviso por probables tormentas eléctricas entre La Araucanía y Los Lagos

A este pronóstico se suma una advertencia de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). El organismo informó sobre la posibilidad de que se generen trombas marinas en sectores oceánicos y costeros comprendidos entre la Región del Biobío y Los Lagos.