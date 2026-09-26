León XIV: lecciones desde París

“El sentido es el oxígeno de la mente”, advirtió León XIV, recordando que la técnica no debe usurpar el espacio de la trascendencia y el pensamiento crítico. Su apelación para proteger a niños y jóvenes de la explotación digital y la manipulación del lenguaje cobra el valor de una urgencia pedagógica y moral.

En un mundo fascinado por el vértigo del progreso algorítmico, donde la acumulación de datos suele confundirse con conocimiento, la voz del Papa León XIV resonó en la sede de la UNESCO en París con una contundencia reflexiva que desarma el triunfalismo tecnológico. Su intervención no fue una enmienda a la innovación ni una mirada nostálgica hacia el pasado, sino una pregunta apremiante sobre los cimientos mismos de nuestra civilización: «¿Qué significa ser humano?». Todo lo anterior, en el marco de unas semanas en que el tema de los alcances éticos de la IA se han tomado el debate mundial

Frente a un foro concebido para la salvaguarda de la ciencia, la educación y la cultura, el Pontífice expuso una paradoja incómoda de nuestro tiempo. Calificamos a los sistemas artificiales con una facultad antropológica —la «inteligencia»— mientras, simultáneamente, la sociedad muestra una progresiva incapacidad para reconocer la dignidad intrínseca de las personas. En una era hiperconectada donde los canales de transmisión son instantáneos, sufrimos un aislamiento sin precedentes. Como enfatizó León XIV, la información se ha vuelto abundante, pero la abundancia no garantiza ni la verdad ni la sabiduría.

El núcleo conceptual de su mensaje radicó en señalar el peligro de convertir la existencia en un mero bien transaccional. Cuando la tecnología y los sistemas económicos operan al margen de una ética humanista, la vida deja de ser percibida como un don para pasar a ser medida bajo criterios de utilidad o eficiencia. Ante este sesgo, el Pontífice reivindicó la condición humana a partir de tres evidencias universales: nacemos hijos —lo que nos convierte éticamente en hermanos—, nacemos vulnerables y necesitados de afecto, y estamos dotados de una libertad cuyo nombre supremo es la justicia.

La inteligencia artificial puede procesar correlaciones masivas de información, pero es intrínsecamente incapaz de responder al porqué de la existencia. «El sentido es el oxígeno de la mente», advirtió León XIV, recordando que la técnica no debe usurpar el espacio de la trascendencia y el pensamiento crítico. Su apelación para proteger a niños y jóvenes de la explotación digital y la manipulación del lenguaje cobra el valor de una urgencia pedagógica y moral.

La lección de León XIV en París trasciende los marcos del debate religioso. Ha situado el verdadero termómetro del desarrollo global no en el alcance de nuestros procesadores, sino en la capacidad compartida de cuidar a los más frágiles y de orientar el progreso hacia el bien común. La innovación sin ética es solo aceleración hacia el vacío; colocar el sentido en el centro es la única garantía para que el futuro siga siendo humano.