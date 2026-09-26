“Desafortunada y mezquina”: partidos oficialistas critican declaración de Boric y Bachelet sobre Escudo de las Américas

Presidentes de partidos oficialistas manifestaron su rechazo a los cuestionamientos de los exmandatarios a la adhesión del país al Escudo de las Américas.

Los presidentes de la UDI, RN, Evópoli y del Partido Republicano cuestionaron duramente la declaración conjunta que realizaron los exmandatarios Gabriel Boric y Michelle Bachelet respecto a la decisión del Gobierno de adherir al Escudo de las Américas.

Los timoneles oficialistas, por medio de una declaración pública, expresaron: “La figura del exPresidente de la República ocupa un lugar singular en nuestra tradición institucional. Una vez concluido su mandato, quien ha ejercido la Primera Magistratura de Chile conserva una responsabilidad de Estado que históricamente se ha expresado con prudencia, sentido republicano y, ante todo, respeto por las atribuciones de quien legítimamente tiene a su cargo la conducción de nuestro país”.

Siguiendo en esa línea, manifestaron que “resulta especialmente grave que los exPresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric hayan suscrito una declaración cuestionando la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, sin siquiera haber conocido—de primera fuente—los alcances, condiciones y resguardos bajo los cuales el Gobierno adoptó dicha decisión. Mucho más aún cuando ambos saben, por la responsabilidad que alguna vez ejercieron, cómo se conduce la política exterior, las complejidades propias de las relaciones internacionales y el rigor con que se toman las decisiones de Estado”.

Sumado a ello, los presidentes de los partidos del sector criticaron que “precisamente por la investidura que ambos ostentaron y por la responsabilidad de Estado que conllevan, su actuación merece ser reprochada desde un punto de vista político, toda vez que es inadmisible cuestionar la soberanía de Chile desde el desconocimiento de los antecedentes que sustentan esta decisión ni mucho menos atribuir al Gobierno una supuesta subordinación de nuestra política exterior, sin contar con los elementos que permitan sostener una afirmación de esa gravedad”.

Presidentes de partidos oficialistas defienden decisión del Gobierno tras declaración de Boric y Bachelet

A lo que agregaron: “Más grave aún es poner en duda que el actual mandatario está ejerciendo sus facultades para defender los intereses permanentes de Chile. Ningún presidente de Chile, desde los albores de nuestra República, ha puesto en riesgo la soberanía nacional. Y el presidente José Antonio Kast no será el primero en hacerlo”.

“Chile es un país soberano precisamente porque tiene la facultad de decidir con quién coopera, bajo qué condiciones y con qué objetivos. Y frente al avance del crimen organizado transnacional, la coordinación con otras naciones no implica ceder soberanía, sino ejercerla en defensa de los intereses de todos los chilenos”, complementaron.

Para cerrar, manifestaron se rechazo de forma categórica a una declaración que, “viniendo de dos ex efes de Estado, resulta especialmente desafortunada e insalvablemente mezquina, al transformar una legítima diferencia política en una imputación sobre la soberanía nacional. La investidura que ambos ejercieron merece respeto y sus intervenciones en materias de Estado también deben estar a la altura de esa responsabilidad”.