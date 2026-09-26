“Datos, no palabras”: Kast destaca caída de ingresos irregulares y hace un llamado tras rechazo a reforma de detención de migrantes

“Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición”, fue parte de las declaraciones de Kast tras sufrir un revés en el Congreso respecto a esta materia.

El presidente José Antonio Kast destacó la disminución del ingreso irregular de extranjeros por la frontera norte, en el marco del Plan Escudo Fronterizo y realizó un llamado a los parlamentarios a “reconsiderar posición” sobre la reforma constitucional de detención a migrantes.

De acuerdo a los antecedentes de la Policía de Investigaciones (PDI) entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en lo que va de 2026 ingresaron solamente 286 extranjeros de manera ilegal. Con ello, se registró una caída de un 93% en comparación al mismo periodo del año pasado.

A través de su cuenta de X, el presidente Kast aseveró: “Datos, no palabras. El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile“.

A lo que añadió: “Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición”.

Las declaraciones del mandatarios se producen después de que el Gobierno tuviera una compleja semana respecto a la tramitación de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en el Congreso.

Lo anterior, debido a que la Cámara de Diputados rechazó por un voto la reforma constitucional que buscaba extender de cinco a 30 días la detención de extranjeros en situación irregular para concretar su expulsión administrativa, pese a los acuerdos que tenían con diferentes legisladores que finalmente no votaron o se abstuvieron.