El inédito plan de Puerto Montt que Minsal busca replicar para descongestionar recintos asistenciales

La ministra de Salud, May Chomali, destacó la iniciativa que consiste en sacar la constatación de lesiones y alcoholemias de servicios de urgencia.

La ministra de Salud, May Chomali, se declaró “gratamente sorprendida” y dio a conocer que buscará replicar a nivel nacional un inédito plan desarrollado en Puerto Montt, que consiste en derivar a otros recintos el proceso de constatación de lesiones y toma de alcoholemias. Esto, con el objetivo de descongestionar el sistema.

“Estoy gratamente sorprendida de lo que estoy viendo acá, no solamente por lo que significa esta instalación, sino por cómo se concretó, con un trabajo conjunto entre la PDI, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Justicia, los Carabineros, el Servicio de Salud, el Municipio, el Hospital”, expresó la secretaria de Estado.

A lo que agregó: “Poner de acuerdo a todas esas instituciones es realmente muy sorprendente, y ojalá sea un modelo que podamos replicar”.

En concreto, el plan contempla el funcionamiento de un Centro de Constatación de Lesiones y Alcoholemia en el ex Hospital Base de Puerto Montt, cuya iniciativa se llevó a cabo a través de un convenio entre el Hospital Puerto Montt, la Municipalidad y el Servicio de Salud del Reloncaví, con la colaboración de las policías y otros organismos públicos.

Con ello, se busca descongestionar los establecimientos de salud y disminuir las horas que funcionarios policiales deben permanecer en recintos asistenciales mientras acompañan a personas sometidas a estos procedimientos.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, resaltó que con las nuevas instalaciones “vamos a poder priorizar la constatación de lesiones y también las alcoholemias, algo que antes iba a la urgencia del Hospital o a nuestro SAR, y por lo tanto producía un colapso. Producía también que nuestros vecinos y vecinas tuvieran que convivir muchas veces con delincuentes”.

Descongestión de urgencias y mayor presencia de policías en las calles

Además, aseveró que esta situación generaba que Carabineros, la PDI, la Policía de la Armada, tuvieran que estar “dos, tres, hasta ocho horas en un establecimiento con sus vehículos, en vez de estar justamente en las calles resguardando a nuestros vecinos”.

Por su parte, el general Jorge Valdivia, jefe de Zona Los Lagos de Carabineros, afirmó que este nuevo centro “es una necesidad que venimos persiguiendo hace muchos años”, agregando que se traducirá en mayor presencia policial en las calle.

“Estamos muy contentos como Carabineros, también en representación de la Policía de Investigaciones y Gendarmería, por tener un espacio que nos permita la constatación de lesiones prioritarias y únicas. Esto, operativamente, significa que un carabinero que demoraba en un procedimiento de un accidente de tránsito hasta tres horas, hoy se va a demorar 20, 30 minutos y vamos a poder tenerlo el resto del tiempo en la población”, manifestó.

“Esperamos que esto se transforme efectivamente en mayor cantidad de carabineros en la calle y por más tiempo”, complementó.

Actualmente, el Hospital Puerto Montt realiza aproximadamente 5 alcoholemias diarias, equivalentes a cerca de 150 mensuales. El nuevo centro albergará estos trámites de lunes a domingo entre 08:00 y 00:00 horas, mientras que durante la madrugada se mantendrán en los servicios de urgencia de la Atención Primaria de Salud.

De un total de 2.844 prestaciones de constatación de lesiones y alcoholemia realizadas durante el primer semestre de 2026, un 69,3% se concentran entre las 08:00 y las 00:00 horas, coincidiendo con el horario de funcionamiento definido para el nuevo Centro. El tramo de mayor demanda se ubica entre las 14:00 y las 19:59 horas.