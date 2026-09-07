La sexta versión del concurso Mujeres en la Música ya tiene finalistas

Esta nueva versión busca generar condiciones para que jóvenes cantantes líricas puedan desarrollar sus carreras, acceder a nuevas oportunidades y proyectarse dentro y fuera de Chile.

A diez años de su primera versión, Mujeres en la Música ya tiene a las 12 finalistas que disputarán el podio de esta sexta edición. La iniciativa busca consolidarse como una plataforma para la expresión y el desarrollo del talento femenino en el canto lírico, tanto a nivel nacional como internacional.

Las clasificadas a la próxima etapa son Camila Guggiana, Camila Romero, Catalina Lassalle, Consuelo Escudero, Fanny Becerra, Francisca Jünemann, Javiera Barrios, María Jesús Catrilef, Nataly García, Raisa Johnson, Rocío Gallardo y Valeria Vega.

Todas ellas fueron evaluadas por un riguroso jurado compuesto por por Violaine Soublette, intérprete nacional en canto, docente y académica de la Universidad Alberto Hurtado y presidenta del jurado; Andrés Rodríguez Pérez, Director de Ópera del Teatro Colón y ex Director General del Teatro Municipal de Santiago; Andrés Rodríguez-Spoerer, Gerente de Música de la Fundación Ibáñez Atkinson; Carmen Gloria Larenas, Directora General del Teatro Municipal de Santiago; Evelyn Ramírez y Mariselle Martínez, mezzosopranos y profesoras de canto y Pedro Pablo Prudencio,director residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago.

La convocatoria que se abrió el 7 de mayo de este año, tendrá como cierre una gran final en noviembre próximo en el Centro para las Artes Zoco, consolidado como uno de los escenarios clave para la música y las artes en Chile.

La ganadora, tendrá la posibilidad de realizar un recital en una importante ciudad de Estados Unidos durante 2027, además de un premio de $2.000.000. Para el segundo y tercer puesto, los premios son de $1.000.000 y $500.000, respectivamente.

El concurso cuenta con el apoyo de Fundación Ibañez-Atkinson y Fundación Mustakis y el auspicio de Banco Julius Baer y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Ley de Donaciones Culturales y a la alianza con Centro para las Artes Zoco.

En sus versiones anteriores, el premio Mujeres en la Música impulsó las carreras de destacadas intérpretes nacionales como Yaritza Véliz, María Luisa Merino, Alyson Rosales, Gabriela Gómez y Pilar Garrido, quienes consolidaron sus trayectorias artísticas tanto en Chile como en el extranjero.