Gobierno de Kast registra récord de inversión en SEIA y proyectos aprobados triplican cifras de gestiones anteriores

Si bien las cifras de crecimiento económico de Chile no han mostrado números favorables, las expectativas apuntan a un repunte para el próximo año guiado por una inversión mayor, considerando que se ha registrado un récord de proyectos aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el inicio de la administración.

Desde el comienzo del Gobierno de José Antonio Kast y el cierre de agosto, se aprobaron un total de US$ 32.923 millones en proyectos de inversión. Esta cifra es la mayor que se ha registrado durante los primeros seis meses de una administración en los últimos 20 años.

Un estudio de la División de Estudios del Ministerio del Interior citado por La Tercera, da cuenta de datos sobre inversión aprobada y proyectos actualmente en evaluación en el SEIA, donde se afirma que la cifra que ha obtenido la administración de Kast supera en 3,7 veces lo visado en igual lapso por Gabriel Boric y en 4,2 veces lo de Sebastián Piñera II.

El resultado estuvo impulsado por los máximos históricos que alcanzaron las cifras mensuales en mayo y agosto. Este último mes destacó por la calificación favorable del desarrollo de hidrógeno verde HNH Energy, en Magallanes, por US$ 11.000 millones (el mayor monto visado por el SEIA). A esta iniciativa se sumaron otros dos proyectos de gran envergadura: la desalinizadora Aguas Marítimas, con una inversión de US$ 5.000 millones, y el Puerto Exterior de San Antonio, por US$ 4.000 millones.

Los proyectos de inversión que se encuentran en evaluación

Respecto al futuro, dicho informe señala que hay 361 proyectos que se encuentran en evaluación ambiental, que en promedio acumulan un año en evaluación en el SEIA. En su totalidad, contemplan una inversión potencial de US$ 88.748 millones, lo que equivale al 23% del PIB.

De acuerdo a lo que se declara en estas iniciativas, se podrían generar hasta 171.598 empleos durante la construcción y operación del proyecto.

En este marco, ha destacado la agilización de definiciones del Comité de Ministros, el cual desde el comienzo del Gobierno ha revisado 26 proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) por casi US$18 mil millones. Un número alto en comparación con administraciones anteriores, ya que durante este año ha sesionado en 10 oportunidades y en seis meses se ha superado el número de sesiones promedio de un año en gestiones pasadas.