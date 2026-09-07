Un ciudadano colombiano de 21 años, condenado por homicidio calificado, fue detenido este lunes en Antofagasta luego de permanecer prófugo desde el viernes, cuando escapó durante una salida autorizada en Copiapó.

En paralelo, la Policía de Investigaciones (PDI) arrestó a otras ocho personas que estarían vinculadas a distintas acciones que facilitaron su huida.

El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó, en coordinación con la Fiscalía de Atacama. El prefecto Víctor Toledo explicó que “las indagatorias permitieron lograr dar con el paradero del prófugo de la justicia en una toma ubicada en la comuna de Antofagasta, logrando su detención hoy lunes pasado el mediodía”.

Capturan a reo condenado por homicidio que escapó durante permiso para bautizo de su hijo

Respecto de los otros detenidos, la autoridad policial señaló que “paralelamente al trabajo de búsqueda del prófugo de la justicia, la BH Copiapó se desplegó con el apoyo de unidades operativas de la PDI en esta comuna, logrando la detención de ocho personas, por su presunta colaboración al imputado en diversas acciones que permitieron su escape”.

El condenado había recibido autorización del Juzgado de Garantía de Copiapó para salir del recinto y participar en actividades relacionadas con el bautizo de su hijo.

La medida fue cuestionada por la Fiscalía Regional de Atacama, debido a que la autorización se habría concedido sin una audiencia previa en la que pudiera intervenir el Ministerio Público. Además, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, criticó que el reo pudiera realizar la salida sin custodia ni mecanismos de seguridad.

El detenido fue identificado como Néstor Jair Quiñones Hernández y cumple una pena de 10 años de internación en régimen cerrado por homicidio calificado, delito que cometió cuando era menor de edad. Tras su fuga, la Fiscalía inició una investigación para establecer cómo se concretó el escape y determinar las eventuales responsabilidades de quienes habrían colaborado con el condenado.