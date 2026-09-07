Las propuestas de Ulrich Siegmund, el primer candidato de ultraderecha en ganar en Alemania desde 1945

Uno de los temas que incorpora su programa se relaciona con romper con la política germana basada en la crítica al nazismo.

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Ulrich Siegmund, de 35 años, se transformó en el primer candidato de ultraderecha en ganar una elección en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, tras imponerse con casi el 45% de los votos en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

Gracias a una masiva presencia en las redes sociales, en las que tiene más de 680 mil seguidores solo en Instagram, este exmiembro del Partido Conservador logró ganarse la simpatía de los jóvenes y los jubilados en un estado empobrecido y que antes de la reunificación perteneció a la Alemania Oriental.

Precisamente, la creciente idealización de la RDA entre sus conciudadanos es una de las banderas que enarboló durante su campaña. Aquello, además de tomar como lema de campaña el titular que la revista Der Spiegel usó para la nota que le hizo: “El hombre más peligroso de Alemania“.

Las propuestas de la ultraderecha para Alemania

Ulrich Siegmund acudió a la elección patrocinado por el partido Alternativa para Alemania (AfD), y su programa de ultraderecha contempla un discurso antiinmigración y de mayor proximidad a Rusia.

Otro de los aspectos relevantes del programa con el que se presentó a los comicios se relaciona con romper con la política germana basada en la crítica al nazismo y el compromiso de no repetir la historia.

En concreto, el partido que apoya a Siegmund propone que, en caso de que su candidato consiga los pocos votos que le faltan para transformarse en el nuevo jefe de Gobierno en Sajonia-Anhalt, se deben implementar medidas como las “deportaciones desde el minuto uno“, en la línea de expulsar del país a tantos inmigrantes ilegales como “sea posible”.

Además, propone el fin de las sanciones aplicadas a Rusia tras la invasión a Ucrania y, por el contrario, propone un acercamiento y la reanudación de los lazos comerciales con Moscú. En esa misma línea, apunta a una “ofensiva de retorno” para los refugiados ucranianos.

A la vez, se muestra a favor de la creación de patrullas ciudadanas, ya que, según argumenta, la policía regular está “desbordada” por la tarea de garantizar la seguridad.