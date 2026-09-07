Santander será puente entre Chile y los mercados internacionales en ChileDay Madrid 2026

Como principal auspiciador de este encuentro, el Banco será parte de esta instancia clave que reunirá a autoridades, inversionistas y empresas para analizar las perspectivas económicas del país y las oportunidades que ofrece en sectores estratégicos para el desarrollo y la inversión.

Nuestro país volverá a presentarse ante inversionistas internacionales en una nueva edición de ChileDay Madrid 2026, encuentro organizado por InBest-ChileDay que reunirá a autoridades, empresarios y representantes del sistema financiero de ambas naciones en torno a las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión que ofrece en sectores estratégicos.

El evento se realizará el lunes 14 de septiembre y en medio de un contexto global marcado por mayor fragmentación geopolítica, tensiones comerciales y una creciente competencia por atraer capitales. En ese escenario, Chile mantiene atributos valorados, entre ellos estabilidad institucional, apertura económica y una red de acuerdos comerciales que le otorga acceso preferencial a cerca del 89% del PIB mundial.

A ello se suman los grandes proyectos de inversión ya comprometidos. Según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) al segundo trimestre de 2026, la inversión por materializar entre 2026 y 2030 alcanza USD 95.149 millones, distribuida en 921 proyectos con cronograma definido, un 8,5% más que en el trimestre previo. Un 80% corresponde a inversión privada —de la cual un 74% es de origen extranjero— y cerca de un 84% se concentra en minería (40,5%), energía (22,0%) y obras públicas (21,6%).

Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, señaló que “en un mundo donde la inversión es cada vez más competitiva, nuestro país necesita seguir mostrando sus fortalezas y proyectando sus oportunidades de largo plazo. ChileDay cumple precisamente ese rol: ser un espacio de diálogo para que inversionistas, empresas y autoridades intercambien visiones sobre el futuro económico del país y sobre los proyectos en sectores claves que pueden impulsar su crecimiento en los próximos años”.

Ana Botín: mirada global sobre inversión y crecimiento

Como parte del encuentro, Santander participará de distintas instancias de diálogo entre autoridades, inversionistas y empresas, contribuyendo a fortalecer los vínculos entre Chile, España y el resto de Europa y a proyectar el potencial del país para el desarrollo de nuevos proyectos. En este contexto, uno de los hitos de la jornada será la intervención de Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, quien compartirá su visión sobre el entorno económico global y las condiciones necesarias para fortalecer la inversión, la competitividad y el crecimiento en un escenario internacional cada vez más desafiante. Asimismo, abordará el papel que mercados como el nuestro pueden desempeñar en áreas estratégicas vinculadas a recursos naturales, transición energética y desarrollo sostenible.

En esa línea, Trautmann agregó que “Chile puede ser protagonista de algunas de las tendencias económicas más relevantes del mundo. La discusión ya no pasa únicamente por cuánto crecemos, sino por cómo aprovechamos ventajas únicas en recursos naturales, energías limpias y conocimiento para insertarnos en cadenas de valor más sofisticadas. Los países que logren dar ese salto serán los que atraigan inversión, talento y desarrollo durante los próximos años”

La participación de Santander en ChileDay se enmarca en su compromiso de largo plazo con el desarrollo económico del país. Gracias a su presencia en mercados internacionales clave, el banco contribuye a acercar a inversionistas, empresas y oportunidades de negocio, favoreciendo el crecimiento, la internacionalización y la generación de nuevas iniciativas de inversión.

Con esta participación, Santander busca contribuir a proyectar a Chile ante líderes económicos, empresariales y financieros internacionales, en una instancia que permite conectar capacidades globales con oportunidades locales para impulsar nuevas fuentes de crecimiento para el país.