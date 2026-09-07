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Santander será puente entre Chile y los mercados internacionales en ChileDay Madrid 2026

Como principal auspiciador de este encuentro, el Banco será parte de esta instancia clave que reunirá a autoridades, inversionistas y empresas para analizar las perspectivas económicas del país y las oportunidades que ofrece en sectores estratégicos para el desarrollo y la inversión.

Foto del editor María José Crespo
María José Crespo

Nuestro país volverá a presentarse ante inversionistas internacionales en una nueva edición de ChileDay Madrid 2026, encuentro organizado  por InBest-ChileDay que reunirá a autoridades, empresarios y representantes del  sistema financiero de ambas naciones en torno a las perspectivas económicas y las  oportunidades de inversión que ofrece en sectores estratégicos. 

El evento se realizará el lunes 14 de septiembre y en medio de un contexto global  marcado por mayor fragmentación geopolítica, tensiones comerciales y una creciente  competencia por atraer capitales. En ese escenario, Chile mantiene atributos valorados,  entre ellos estabilidad institucional, apertura económica y una red de acuerdos  comerciales que le otorga acceso preferencial a cerca del 89% del PIB mundial. 

A ello se suman los grandes proyectos de inversión ya comprometidos. Según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) al segundo trimestre de 2026, la  inversión por materializar entre 2026 y 2030 alcanza USD 95.149 millones, distribuida  en 921 proyectos con cronograma definido, un 8,5% más que en el trimestre previo. Un  80% corresponde a inversión privada —de la cual un 74% es de origen extranjero— y  cerca de un 84% se concentra en minería (40,5%), energía (22,0%) y obras públicas (21,6%). 

Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, señaló que “en  un mundo donde la inversión es cada vez más competitiva, nuestro país necesita seguir  mostrando sus fortalezas y proyectando sus oportunidades de largo plazo. ChileDay cumple precisamente ese rol: ser un espacio de diálogo para que inversionistas, empresas  y autoridades intercambien visiones sobre el futuro económico del país y sobre los  proyectos en sectores claves que pueden impulsar su crecimiento en los próximos años”.

Ana Botín: mirada global sobre inversión y crecimiento 

Como parte del encuentro, Santander participará de distintas instancias de diálogo  entre autoridades, inversionistas y empresas, contribuyendo a fortalecer los vínculos  entre Chile, España y el resto de Europa y a proyectar el potencial del país para el  desarrollo de nuevos proyectos. En este contexto, uno de los hitos de la jornada será la  intervención de Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, quien compartirá  su visión sobre el entorno económico global y las condiciones necesarias para  fortalecer la inversión, la competitividad y el crecimiento en un escenario internacional  cada vez más desafiante. Asimismo, abordará el papel que mercados como el nuestro pueden desempeñar en áreas estratégicas vinculadas a recursos naturales, transición  energética y desarrollo sostenible. 

En esa línea, Trautmann agregó que “Chile puede ser protagonista de algunas de las  tendencias económicas más relevantes del mundo. La discusión ya no pasa únicamente  por cuánto crecemos, sino por cómo aprovechamos ventajas únicas en recursos naturales,  energías limpias y conocimiento para insertarnos en cadenas de valor más sofisticadas.  Los países que logren dar ese salto serán los que atraigan inversión, talento y desarrollo  durante los próximos años” 

La participación de Santander en ChileDay se enmarca en su compromiso de largo plazo  con el desarrollo económico del país. Gracias a su presencia en mercados  internacionales clave, el banco contribuye a acercar a inversionistas, empresas y  oportunidades de negocio, favoreciendo el crecimiento, la internacionalización y la  generación de nuevas iniciativas de inversión. 

Con esta participación, Santander busca contribuir a proyectar a Chile ante líderes  económicos, empresariales y financieros internacionales, en una instancia que permite  conectar capacidades globales con oportunidades locales para impulsar nuevas fuentes  de crecimiento para el país.

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