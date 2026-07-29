Las imágenes que dejó el comentado lanzamiento de Mujeres D
Fue la tarde de este lunes cuando se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma que busca visibilizar a mujeres que están impulsando cambios en Chile y Latinoamérica.
La lluvia no fue impedimento para que el pasado lunes se llevara a cabo el lanzamiento oficial de Mujeres D, la nueva apuesta editorial de EL DÍNAMO, que nace con el propósito de visibilizar a mujeres que están transformando Chile y Latinoamérica desde distintos espacios.
El evento contó con la asistencia de diversas figuras del mundo empresarial, político y de entretención; e inició con un conversatorio moderado por el periodista Felipe Bianchi llamado Mujeres en Democracia. Dicha instancia contó con la participación de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez; la ministra de Energía, Ximena Rincón; y la presencia internacional de la exsenadora y excandidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia.