Las imágenes que dejó el comentado lanzamiento de Mujeres D

Fue la tarde de este lunes cuando se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma que busca visibilizar a mujeres que están impulsando cambios en Chile y Latinoamérica.

La lluvia no fue impedimento para que el pasado lunes se llevara a cabo el lanzamiento oficial de Mujeres D, la nueva apuesta editorial de EL DÍNAMO, que nace con el propósito de visibilizar a mujeres que están transformando Chile y Latinoamérica desde distintos espacios.

El evento contó con la asistencia de diversas figuras del mundo empresarial, político y de entretención; e inició con un conversatorio moderado por el periodista Felipe Bianchi llamado Mujeres en Democracia. Dicha instancia contó con la participación de la presidenta del Senado, Paulina Nuñez; la ministra de Energía, Ximena Rincón; y la presencia internacional de la exsenadora y excandidata a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia.

Katherine Echaiz, Paulina Núñez, Paloma Valencia, Ximena Rincón y Ximena Linconao.

Juan José Santa Cruz.

Alejandra Kantor, Pauline Kantor, Javier Macaya y Camila Merino.

Catalina Aguirre, Daniela Kirberg y Bárbara Rebolledo.

Paulina Núñez e Isabel Plá.

Ximena Rincón, Pamela Gidi, Carolina García, Gina Ocqueteau e Iris Boeninger.

Luz Poblete y Javiera Parada.

Magdalena Matte y Karen Thal.

Felipe Bianchi, Paloma Valencia, Ximena Rincón y Paulina Núñez.

Felipe Ramos, Katherine Echaiz y Felipe Bianchi.

Marcela Sabat y Mariana Aylwin.