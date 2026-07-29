Nuevo dolor de cabeza para el Gobierno: la reacción de la seremi de Salud de Los Lagos por denuncias de malos tratos en su contra

La indagatoria por Ley Karin en contra de la autoridad sanitaria fue presentada por cinco funcionarias.

La seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de José Antonio Kast en medio de las constantes renuncias en distintos puntos del país.

La autoridad sanitaria actualmente es investigada por Ley Karin luego de que se presentaran cinco denuncias en su contra por acciones administrativas arbitrarias y malos tratos.

Fue el pasado 28 de mayo cuando se interpusieron las dos primeras denuncias, a las cuales se sumaron otras dos el 22 y 23 de julio. La quinta se habría presentado durante esta semana. Todas ellas vinieron de parte de funcionarias que se desempeñan en las provincias de Llanquihue y Palena.

El presidente regional de funcionarios de la Seremi de Salud de Los Lagos, Alexis Díaz, detalló que las denuncias corresponden a “maltratos, por eso se denuncia por Ley Karin” y que a la fecha “son cinco denuncias las que tenemos y lo que más pena da, es que estas denuncias son hechas por mujeres“.

Al ser consultada sobre esto por Radio Biobío, la seremi Evelyn Brintrup declaró que “yo fui notificada por cuatro y la verdad, las personas están en su pleno derecho de poder ejercer las denuncias. Fui notificada y solicité que se realice la investigación necesaria”.