Racismo, agresiones y “mensajes inapropiados”: FIFA inicia procedimiento contra Argentina y cuatro figuras tras incidentes en el Mundial

La selección al igual que sus jugadores, arriesgan duras sanciones de parte de la FIFA, por las agresiones en la final y otros hechos ocurridos durante el desarrollo del Mundial.

A más de una semana de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la FIFA informó que inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios jugadores que protagonizaron incidentes al término del partido.

En concreto, la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra los futbolistas argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada. Además de Roberto Fabián Ayala, miembro del cuerpo técnico de la selección. Por el lado de España, se investigará a Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi.

El expediente de la FIFA sobre Argentina

Respecto a la AFA, el ente rector investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”, del artículo 14, por “conducta inadecuada”, del artículo 15, por “discriminación y agresiones racistas”, y del artículo 17, sobre el orden y seguridad de los partidos.

En este último ítem, por “cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina”.

Lo anterior, hace alusión al mensaje de “Las Malvinas son argentinas”, que lucieron los jugadores tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del certamen.

En cuanto a sus futbolistas y cuerpo técnico, se investigará por estos casos:

Nahuel Molina: dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva.

dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva. Leandro Paredes: tres cargos de agresión.

tres cargos de agresión. Thiago Almada: conducta antideportiva.

conducta antideportiva. Roberto Fabián Ayala (asistente de Scaloni): un cargo de agresión.

Por el lado de España, a Gavi se le investiga por conducta antideportiva.

Ahora, los acusados tendrán la posibilidad de exponer sus alegatos, para que luego la Comisión Disciplinaria de la FIFA emita una resolución.