Chile Vamos se suma a la oposición y se declara contra la privatización de Codelco

Mientras la UDI no descartó estudiar la opción y enfatizó que aquello no puede postergar los proyectos de seguridad, RN dijo que se trata de una solución sin evidencia y Evópoli propuso abrir Codelco a la Bolsa.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Dirigentes de Chile Vamos tomaron distancia hoy de la propuesta para privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que realizó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien esta jornada enfatizó que su planteamiento se refiere solo a una parte de la cuprífera estatal.

En la víspera, el senador republicano manifestó que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

El mismo martes, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al tema y admitió que “es una discusión que viene hace tiempo. Tenemos la opinión de vender algunos bienes que son prescindibles, no estamos por privatizar“, enfatizó.

Por su parte, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, dijo este miércoles que aquello “no está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas“.

Qué dijo Chile Vamos sobre la privatización de Codelco

Hoy fue el turno de los dirigentes de Chile Vamos de referirse a la propuesta de la privatización de Codelco y, en esa línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que “la idea creemos que hay que estudiarla y nos parece que es una discusión que en Chile tenemos que tener“.

“Sin embargo, esto creemos que no puede postergar la discusión sobre la batería de proyectos en materia de seguridad que viene ahora“, añadió.

“El gobierno ha sido claro en las etapas: primero el proyecto de reconstrucción para ir mejorando la economía chilena, luego esta batería en materia seguridad, que es una de las promesas más importantes del Presidente Kast. Nosotros quisiéramos que en el Congreso nos enfocáramos en este minuto en aprobar esos proyectos de ley que son muchos, muy importantes y muy esperados“, complementó.

Por su parte, desde Renovación Nacional, la senadora Andrea Balladares le dijo a La Tercera que “no creo que un tema tan importante para Chile deba reducirse a un titular”.

“Codelco no es un símbolo ideológico; es una empresa estratégica y, por lo mismo, cualquier discusión sobre su futuro debe tener como objetivo maximizar el valor que genera para el país. Hoy Codelco enfrenta desafíos evidentes en productividad, costos e inversión. Negarlos sería un error. Pero también sería un error responder con soluciones sin evidencia”, planteó.

“Si existen alternativas que permitan fortalecer su gestión, incorporar más inversión o mejorar sus incentivos para que el cobre genere más desarrollo para Chile, esas alternativas deben evaluarse con seriedad, con evidencia y sin prejuicios ideológicos. Las decisiones de Estado no pueden tomarse para ganar un punto en la contingencia o disputar una agenda política“, añadió la legisladora.

En tanto, el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, aseveró que “a mí me gusta una alternativa algo distinta, que la verdad es la que planteó Jorge Claro, abrir Codelco a la Bolsa mediante sucesivos aumentos de capital. Así el Estado mantiene intactas sus acciones, allega recursos frescos, reduce deuda y tiene plata para nuevas tecnologías y desarrollo“.