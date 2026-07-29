MAPA – Anuncian desvíos de tránsito por un año en Providencia: revisa los cambios que afectarán a la comuna

Los trabajos permitirán reforzar la capacidad del sistema eléctrico del sector oriente de Santiago y contemplan una intervención subterránea de 2,6 kilómetros entre Providencia y Vitacura.

Desvíos, reducción de pistas y cambios en el sentido de circulación comenzarán a implementarse desde este viernes 31 de julio en avenida Andrés Bello, en Providencia, debido al inicio de un proyecto de transmisión eléctrica subterránea que mantendrá modificaciones al tránsito por aproximadamente 12 meses.

El proyecto, impulsado por STM, empresa del Grupo Saesa, contempla una extensión de 2,6 kilómetros bajo tierra y busca fortalecer el suministro eléctrico para cerca de 200 mil hogares de Santiago, Providencia y Las Condes, además de entregar mayor estabilidad al sistema de cara a futuros proyectos de infraestructura como el Teleférico Bicentenario.

Los trabajos en terreno consideran la construcción de nueve piques de acceso entre 12 y 18 metros de profundidad y se estima que se desarrollarán durante 22 meses. Sin embargo, las principales modificaciones al tránsito comenzarán este viernes 31 de julio a las 23:00 horas y permanecerán, al menos, por un período cercano a los 12 meses.

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Entre los cambios anunciados se encuentra la reducción de las pistas centrales de avenida Andrés Bello en el tramo intervenido, aunque se mantendrán dos pistas habilitadas por sentido.

Además, quedará suspendido el viraje a la izquierda desde Andrés Bello hacia el puente Nueva Los Leones, mientras que sí continuará permitido doblar en Pedro de Valdivia y Padre Letelier.

Las autoridades también informaron modificaciones en la circulación de calles aledañas. Bucarest operará únicamente en dirección norte entre Providencia y Andrés Bello, mientras que Antonio Bellet invertirá su sentido de tránsito durante la ejecución de las faenas, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir los efectos de la intervención.

En tanto, e seremi de Transportes de la Región Metropolitana, Gonzalo Cuevas, aseguró que “hemos trabajado en forma coordinada con UOCT y plataformas tales como Waze y Google Maps para que la comunidad pueda planificar su viaje, su desplazamiento, de la forma más segura”.

Por su parte, el seremi de Energía de la Región Metropolitana, Ignacio Tapia, destacó que “este tipo de obra es considerada crítica para la estructura del sistema eléctrico nacional, por lo que es permite robustecer y también permite darle resiliencia y seguridad al suministro eléctrico de la región metropolitana”, mientras que el gerente zonal de STM, Jorge Villar, afirmó que “es una obra indispensable para asegurar el abastecimiento eléctrico de la zona oriente de Santiago”.