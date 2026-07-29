Senador Squella aclara postura por privatización de Codelco y La Moneda reitera que “no está en los planes”

Desde el Ejecutivo tomaron distancia de lo planteado por el timonel del partido del presidente Kast sobre el futuro de la cuprífera.

AGENCIA UNO

Arturo Squella, timonel de Republicanos, causó controversia al instar a La Moneda a concretar la privatización de Codelco, postura respaldada por sus parlamentarios y que encontró el rechazo de la oposición e incluso de Chile Vamos.

Ante esto, el senador republicano debió salir a matizar sus palabras, puntualizando en radio Pauta que su intención es que el fisco no pierda la propiedad de la empresa cuprífera: “Si no, habría dicho hay que vender Codelco“.

En esta línea, Arturo Squella puntualizó que la fórmula que plantea es generar una asociación público-privada para apuntar a una eventual rentabilidad que “sería infinitamente mayor, y con eso ganamos todos”.

El senador Squella fue consultado sobre la promesa de campaña de José Antonio Kast de no privatizar Codelco, declarando que “en ningún caso plantearía que el Estado pierda el control. ¿Qué sentido tendría? Pero, por Dios qué haría bien que una parte importante estuviera bajo el régimen de transparencia, de gestión que tienen las personas que cuidan lo propio“.

“Me encantaría que se vendiera una parte y entraran directores que solo respondieran a estar persiguiendo la rentabilidad y dejar atrás cualquier tipo de conjetura”, agregó.

Frente a la controversia generada, el ministro José García Ruminot dejó en claro en radio Cooperativa que “no está en los planes” la privatización de la empresa.

“Desde hace mucho tiempo que se viene planteando en Codelco si es prudente seguir endeudando a la empresa para financiar proyectos de expansión. Codelco necesita mayor inversión y ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas, pero son temas muy especializados”, puntualizó.