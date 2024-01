Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante terroristas”

10 de Enero de 2024

El mandatario se refirió a la ola de violencia que está azotando a Ecuador y aseguró que "está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie quiso tomar".

Compartir

Tras la ola de violencia que se ha desatado en Ecuador, el presidente Daniel Noboa se refirió públicamente a los hechos delictuales que se han registrado en los últimos días. El jefe de Estado aseguró que el Gobierno “está luchando contra grupos terroristas en un estado de guerra”.

En conversación con la Radio Canela de Quito, el mandatario abordó las medidas que ha tomado con respecto a la crisis de seguridad.

Tras ser cuestionado por el complejo contexto de las cárceles en Ecuador, Daniel Noboa reapareció tras la declaración de conflicto armado interno. “Tienen 40 o 60 rehenes en una cárcel y ahora hablan de derechos humanos“, dijo, en alusión a los secuestros de guías penitenciarios que se han registrado en cinco penales.

Sobre la difusión de videos por redes sociales que muestran las agresiones a personal penitenciarios, el presidente de Ecuador manifestó que “difunden imágenes para atemorizar a la ciudadanía y para doblegar al Presidente de la República y eso no va a suceder. Me solidarizo con las familias. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder“.

La acusación de Noboa contra sus predecesores

En este sentido, Daniel Noboa recalcó que no cederán ante los ataques y las condiciones que quieren imponer los grupos de delincuencia organizada.

El mandatario comentó que las bandas intentaron forzar a las autoridades del país a no realizar ningún traslado de líderes criminales a otros recintos penitenciarios.

“No vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, hoy los vamos a combatir, vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas”, dijo.

Con respecto a la fuga de El Fito, uno de los delincuentes más conocidos de Ecuador y líder de la banda Los Choneros, Noboa afirmó que la noche del sábado sí estaba en la cárcel según la lista que registró el SNAI.

Junto con eso, aprovechó la oportunidad de acusar a los gobiernos anteriores por permitir a Fito entrar y salir de prisión “como perro por su casa”.

En esa línea, el mandatario expresó: “Este Gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie quiso tomar”, cerró.