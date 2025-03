VIDEOS- Los impactantes registros que dejó el terremoto en Birmania y Tailandia

Este viernes 28 de marzo de 2025, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el centro de Birmania y en Tailandia, en el sudeste asiático, generando graves daños y destrucción en distintos países.

Según consignaron medios locales, el epicentro se localizó cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país. ​

El terremoto ocurrió a las 12:50 hora local (3:20 AM en Chile), con una profundidad de 10 kilómetros. En tanto, el epicentro se localizó a aproximadamente 17 kilómetros de Mandalay, localidad que cuenta con 1,2 millones de habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, encargado de monitorear la actividad sísmica global.

Las autoridades de ambos países han declarado estados de emergencia y están llevando a cabo operaciones de rescate.

Junto a ello, los equipos de emergencia han enfrentado incalculables desafíos debido a daños en infraestructuras y líneas de comunicación.

Debido a lo anterior, el Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió de posibles réplicas y se recomendó a la población tomar las precauciones necesarias y permanecer al aire libre.

Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. pic.twitter.com/8YE8KsxXws